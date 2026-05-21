Επικοινωνία Γεωργιάδη με αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βέροιας: «Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτό που κάνατε»
Βοηθάτε πάρα πολύ το Νοσοκομείο, βοηθάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στη γυναίκα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της
Μεγάλειο ψυχής επέδειξε μια αγρότισσα από τη Βέροια που προχώρησε στην δωρεά ενός ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ημαθίας, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της για την ευχαριστήσει και να εκφράζει τη συγκίνησή του για την κίνησή αυτή.
Σε βίντεο που ανέβασε σε σχετική του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, φαίνεται η στιγμή που ο δικηγόρος της γυναίκας παραδίδει το ασθενοφόρο παρουσία του υπουργού, καθώς η ίδια δεν επιθυμούσε να εμφανιστεί. Παίρνοντας το τηλέφωνο στα χέρια του ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε την γυναίκα. «Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτό που κάνατε, βοηθάτε πάρα πολύ το Νοσοκομείο, βοηθάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.
Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στον λογαριασμό του στο Χ:
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας σήμερα ήταν όταν παρέλαβα το ασθενοφόρο που μας δώρησε μία φτωχή αγρότισσα από το υστέρημα της για τις δευτερογενείς μας μεταγωγές. Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της… pic.twitter.com/dsGnN0ysPW— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026
