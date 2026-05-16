Άδωνις Γεωργιάδης: Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό ΠΑΣΟΚική κατοχή
«Τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας », ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Με μία αιχμηρή ατάκα σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην περίοδο της τεχνολογικής έκρηξης των προηγούμενων δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά:
«Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει καταρχάς στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φαίνεται ότι καταφέρνουμε να αρπάξουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ποιο είναι; Προσέξτε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε. Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή. Άρα, λοιπόν τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων γιατί αυτό θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη».
