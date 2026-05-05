Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Στη Βουλή για ομιλία μετά από 27 χρόνια, αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, θα απευθυνθεί στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά από το 1999
Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από χθες, Δευτέρα (4/5) στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ σήμερα, Τρίτη (5/5) θα δώσει το «παρών» στη Βουλή και θα απευθυνθεί στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά από το 1999.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφθασε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κι έπειτα ακολούθησε τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απένειμε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Το μετάλλιο απένειμε στον Παναγιώτατο, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.
Η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 και γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κ. Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.
Ειδικά η σημερινή ομιλία του Παναγιώτατου στη Βουλή αναμένεται να συμπυκνώσει αυτές τις θεματικές, συνδυάζοντας την πνευματική διάσταση με την πρακτική δράση. Όπως δε έχει επανειλημμένα τονίσει ο Πατριάρχης, η κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα δεν είναι μόνο οικονομική ή πολιτική, αλλά πρωτίστως ηθική και πνευματική. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επανεμφάνιση του Πατριάρχη στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το 1999, η πρώτη του ομιλία είχε επικεντρωθεί σε ζητήματα ευρωπαϊκής πορείας και διεθνούς συνεργασίας ενώ σήμερα, το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάγκη για διάλογο, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα, χωρίς να φιλοδοξεί να δώσει τεχνοκρατικές λύσεις. Είναι όμως σημαντικό ότι θα θέσει το ηθικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να αναζητηθούν οι λύσεις αυτές.
Την επόμενη ημέρα, 8 Μαϊου, ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, με αφορμή την επέτειο των 190 ετών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, όπου θα απευθυνθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της παιδείας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την τιμητική βράβευσή του από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το ανθρωπιστικό του έργο.
Στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από 27 χρόνιαΗ σημερινή ημέρα, δεύτερη της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, είναι ξεχωριστής σημασίας, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.
Η σημασία της επίσκεψηςΗ παρουσία του Πατριάρχη στην Αθήνα δεν περιορίζεται σε εκκλησιαστικό ή τελετουργικό επίπεδο αφού κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, προγραμματίζονται συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι επαφές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου, με την Εκκλησία να επιχειρεί να συμβάλει στη διαμόρφωση απαντήσεων σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής, όπως η γεωπολιτική αστάθεια, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Οι επόμενοι σταθμοί της επίσκεψηςΗ επίσκεψη του Πατριάρχη στην Ελλάδα περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις. Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση προς τιμήν του στο Θέατρο Παλλάς, με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο». Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναδεικνύοντας τη διαρκή συμβολή του Πατριαρχείου στον διεθνή διάλογο.
