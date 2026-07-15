Νέος μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει με μόλις 7 βουλευτές η ΚΟ, ο Φάμελλος αρνήθηκε να πάει και καταγγέλλει «μεθόδευση» για επιστροφή Πολάκη

Έφυγαν σήμερα άλλοι τρεις βουλευτές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε στους 17

Νωρίτερα σήμερα ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικκάλων άνοιξαν τον σημερινό χορό αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του

και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου

.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.

Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,

που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ,

, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».

Την ίδια ώρα η

που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Με μονοψήφιο αριθμό η νέα ΚΟ

Οι παραιτήσεις αυτές έρχονται την ώρα που μονοψήφιος αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του

στο εξής, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτώντας την μετάβασή του στην επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα, το παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων

του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να εξελιχθεί με τρεις τρόπους, ήτοι:

-με παραιτήσεις από τη βουλευτική έδρα

-με ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και

-με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια μικρή και

, στην οποία εκτιμάται ότι θα μετέχουν οι:

-Ρένα Δούρου

-Νίκος Παππάς

-Παύλος Πολάκης

-Έλενα Ακρίτα

-Γιώργος Παπαηλιού

-Χρήστος Γιαννούλης

-Γιάννης Αμανατίδης

-Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Ποιοι αναμένεται να παραιτηθούν

Στον αντίποδα, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας εκτός των κ.κ. Μεϊκόπουλου και Μαμουλάκη και η

Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος,

, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.

Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου.

Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του

, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σημειωτέον ότι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί από βουλευτής Επικρατείας, τότε η έδρα της θα πρέπει να καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Ακολουθούν, ωστόσο, στην εκλογική λίστα οι: Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής (προερχόμενος από την κίνηση «Κόσμος) και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα μετέχουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και εκτιμάται ότι δεν θα αποδεχθούν τη θέση.

Όσο για την Τζένη Λειβαδάρου, πληροφορίες την θέλουν να μην επιθυμεί να αναλάβει δύσκολα κοινοβουλευτικά καθήκοντα την τρέχουσα περίοδο, στενεύοντας τα περιθώρια επιλογών για την κυρία Τσαπανίδου, βλέποντας ότι ο επόμενος στη λίστα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάχη Δούρου – Πολάκη

Την ίδια στιγμή, συνεδριάζει σήμερα στη μία το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την εκλογή νέου Γραμματέα, με το βουλευτή Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη να προτείνεται για τη θέση,

.

Αμφότεροι οι φιναλίστ,

και Παύλος Πολάκης, ωστόσο, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας», όπως αυτό που προτάθηκε από πλευράς του Νίκου Παππά, ο οποίος προορίζεται για Γραμματέας του κόμματος.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευωδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.

Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων». συνέχισε η Ρένα Δούρου, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώργος Μπάκης, ο οποίος τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν διευθυντής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την παραίτησή του κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή» γεγονότα μετά την παραίτηση Φάμελλου από τη θέση του προέδρου τα οποία «δεν μπορώ να υπηρετήσω».

Αξιότιμα μέλη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι,

Σας γράφω αυτή την επιστολή με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η συνεργασία μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκα, υπηρετώντας με συνέπεια τις αποφάσεις του κόμματος, είτε συμφωνούσα, είτε διαφωνούσα με αυτές.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια.

Βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας.

Το κόμμα που ιστορικά υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, τη διαφορετική άποψη και τη συντροφικότητα, δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν και απαξιώνουν στελέχη, που ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και που αντιμετωπίζουν την πολιτική διαφωνία με εχθρότητα.

Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες μου.

Και προφανώς, όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την παραίτηση του Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και τα όσα πρωτοφανή ακολούθησαν, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι ευθύνες όλων μας είναι τεράστιες.

Έχουμε χρέος απέναντι στους συντρόφους μας να αγωνιστούμε για την ενότητα και όχι να εντείνουμε τον διχασμό.

Και έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να σταθούμε δίπλα τους, την ώρα που η διεφθαρμένη κυβέρνηση της Δεξιάς τους κλέβει λίγο λίγο τη ζωή.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας.

Πάνω από όλα, όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Φάμελλο για την αμέριστη εμπιστοσύνη και τις ευκαιρίες που μου προσέφερε. Μαζί περάσαμε περιόδους δημιουργικές αλλά και μεγάλες προκλήσεις, από τις οποίες κρατώ μόνο τα θετικά μαθήματα και τις κοινές μας προσπάθειες.

Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου

Στο κλίμα αυτό, το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για «εσωστρέφεια» και «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες».

«Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού» γράφει επίσης ο κ. Τσικλιάς.

"όσα είπαμε παλιά ισχύουν"

Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στη δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση. Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος.

Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού.

Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παραμένω ενεργός στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παραμένω ενεργός στην Αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μας στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμβουλές και την υποστήριξη του έργου μου από την πρώτη στιγμή.

Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να φιλοξενήσουν τη φωνή μου στα μέσα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τους καθημερινούς αγωνιστές του επαρχιακού τύπου, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ενημέρωσης σε αντίξοες συνθήκες.

Θα βρεθούμε ξανά γιατί "όσα είπαμε παλιά ισχύουν".

με εκτίμηση, Φοίβος Τσικλιάς