Νέος μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει με μόλις 7 βουλευτές η ΚΟ, ο Φάμελλος αρνήθηκε να πάει και καταγγέλλει «μεθόδευση» για επιστροφή Πολάκη
Νέος μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει με μόλις 7 βουλευτές η ΚΟ, ο Φάμελλος αρνήθηκε να πάει και καταγγέλλει «μεθόδευση» για επιστροφή Πολάκη
Ο Παύλος Πολάκης πήγε στη Βουλή πριν από την συνεδρίαση της ΚΟ ζητώντας την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα για να διεκδικήσει την προεδρία - Εξελέγη γραμματέας της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης - Έφυγαν σήμερα άλλοι τρεις βουλευτές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε στους 17
Συνεχίζεται η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, αφού από την μία ο Παύλος Πολάκης ενημερώνει με ανάρτησή του ότι αναμένει την επανένταξή του πλέον στην ΚΟ ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία της, ενώ από την άλλη ο παραιτηθείς πρόεδρος δηλώνει ότι με την διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή η εκλογή γραμματέα της ΚΟ πριν την εκλογή νέου προέδρου και κατ επέκταση δεν θα παρευρεθεί.
Η συνεδρίαση πάντως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιείται με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη - ο οποίος εξελέγη γραμματέας της ΚΟ - Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού.
Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με ενημέρωση από το περιβάλλον του κ. Φάμελλου, ο τέως πρόεδρος επεσήμανε στον κ. Ξανθόπουλο πως, το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ (σ.σ. αναφέρεται στον Παύλο Πολάκη), ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.
Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.
Όπως σημειώνει στο κείμενο του, ο Παύλος Πολάκης, ζητά την επανένενταξή του στην ΚΟ για να μπορέσει να συμμετέχει στις εργασίες της και να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της.
Χθες έστειλα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο το έγγραφο που φαίνεται στη φωτό 2 βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Αναμένω από το Γιάννη Αμανατίδη αμέσως μετά την εκλογή του να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κ.Ο για να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση!».
Η συνεδρίαση πάντως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιείται με παρόντες μόνο επτά βουλευτές του κόμματος. Πρόκειται για τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο (προεδρεύων), Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη - ο οποίος εξελέγη γραμματέας της ΚΟ - Ελενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού.
Η άρνηση ΦάμελλουΑρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος, είχε επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της ΚΟ και του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση, όπως αναφέρει.
Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με ενημέρωση από το περιβάλλον του κ. Φάμελλου, ο τέως πρόεδρος επεσήμανε στον κ. Ξανθόπουλο πως, το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ (σ.σ. αναφέρεται στον Παύλο Πολάκη), ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.
Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.
Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑΛίγη ώρα αργότερα, πάντως, ο κ. Πολάκης ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Facebook πως ήδη βρίσκεται στη Βουλή και περιμένει τη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα εκλέξει τον Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της ΚΟ και εν συνεχεία την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Πολάκης μάλιστα επισύναψε και το σχετικό έγγραφο που απέστειλε χθες στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
Όπως σημειώνει στο κείμενο του, ο Παύλος Πολάκης, ζητά την επανένενταξή του στην ΚΟ για να μπορέσει να συμμετέχει στις εργασίες της και να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της.
Η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη«Μετά από δυο χειρουργεία ,(γιατί γιατροί θα είμαστε πάντα) ήρθα Βουλή. Σε λίγο θα συνεδριάσει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να εκλέξει γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Γιάννη Αμανατίδη.
Χθες έστειλα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο το έγγραφο που φαίνεται στη φωτό 2 βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Αναμένω από το Γιάννη Αμανατίδη αμέσως μετά την εκλογή του να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κ.Ο για να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση!».
Έφυγαν σήμερα άλλοι τρεις βουλευτές από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και έπεσε στους 17Νωρίτερα σήμερα ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικκάλων άνοιξαν τον σημερινό χορό αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου που συνεχίζει να φυλλοροεί.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.
Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».
Την ίδια ώρα η Μυρτω Κοροβεση που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Με μονοψήφιο αριθμό η νέα ΚΟ
Οι παραιτήσεις αυτές έρχονται την ώρα που μονοψήφιος αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο εξής, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτώντας την μετάβασή του στην επόμενη φάση.
Συγκεκριμένα, το παλιρροϊκό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να εξελιχθεί με τρεις τρόπους, ήτοι:
- -με παραιτήσεις από τη βουλευτική έδρα
- -με ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και
- -με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια μικρή και σφιχτή κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος, στην οποία εκτιμάται ότι θα μετέχουν οι:
- -Ρένα Δούρου
- -Νίκος Παππάς
- -Παύλος Πολάκης
- -Έλενα Ακρίτα
- -Γιώργος Παπαηλιού
- -Χρήστος Γιαννούλης
- -Γιάννης Αμανατίδης
- -Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Ποιοι αναμένεται να παραιτηθούνΣτον αντίποδα, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, αφού πληροφορίες θέλουν να παραιτούνται εντός της ημέρας εκτός των κ.κ. Μεϊκόπουλου και Μαμουλάκη και η Καλλιόπη Βέττα με τον Κώστα Μπάρκα.
Τις τελικές τους αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σήμερα και οι βουλευτές του κόμματος, Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιτείνει τις εξελίξεις.
Υπό αυτήν την έννοια, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν την Παρασκευή οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου.
Ειδικά, στην περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου τυχόν παραίτησή της θα άνοιγε το δρόμο προς τη Βουλή στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, σενάριο που δεν φαίνεται να επιθυμεί να προκρίνει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Σημειωτέον ότι αν η Πόπη Τσαπανίδου παραιτηθεί από βουλευτής Επικρατείας, τότε η έδρα της θα πρέπει να καλυφθεί από τους επιλαχόντες. Ακολουθούν, ωστόσο, στην εκλογική λίστα οι: Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής (προερχόμενος από την κίνηση «Κόσμος) και Ζωρζέτα Λάλη, που σήμερα μετέχουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και εκτιμάται ότι δεν θα αποδεχθούν τη θέση.
Όσο για την Τζένη Λειβαδάρου, πληροφορίες την θέλουν να μην επιθυμεί να αναλάβει δύσκολα κοινοβουλευτικά καθήκοντα την τρέχουσα περίοδο, στενεύοντας τα περιθώρια επιλογών για την κυρία Τσαπανίδου, βλέποντας ότι ο επόμενος στη λίστα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.
Μάχη Δούρου – ΠολάκηΤην ίδια στιγμή, συνεδριάζει σήμερα στη μία το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την εκλογή νέου Γραμματέα, με το βουλευτή Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη να προτείνεται για τη θέση, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα είναι από χθες και η Ρένα Δούρου.
Αμφότεροι οι φιναλίστ, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ωστόσο, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας», όπως αυτό που προτάθηκε από πλευράς του Νίκου Παππά, ο οποίος προορίζεται για Γραμματέας του κόμματος.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ηγετικοί ρόλοι θα κατανέμονταν μεταξύ του πυρήνα των κορυφαίων στελεχών, αν και η συγκεκριμένη πρόταση δεν ευωδώνεται. Στον αντίποδα, τόσο η Ρένα Δούρου, όσο και ο Παύλος Πολάκης θα δώσουν την μάχη εκλογής στην ηγεσία μεταξύ των λίγων βουλευτών που θα απαρτίζουν στο εξής την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, με την κυρία Δούρου να φέρεται να διατηρεί το προβάδισμα, αφού η Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης σκοπεύει να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.
Μιλώντας, πάντως, χθες στο Action24, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων», ενώ ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε «κακή ανάγνωση» και απάντησε ανοιχτά «όχι» στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
«Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση» σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που «δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ «στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων». συνέχισε η Ρένα Δούρου, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.
Παραιτήθηκε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑΟ Γιώργος Μπάκης, ο οποίος τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν διευθυντής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την παραίτησή του κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή» γεγονότα μετά την παραίτηση Φάμελλου από τη θέση του προέδρου τα οποία «δεν μπορώ να υπηρετήσω».
Η επιστολή παραίτησής του
Αξιότιμα μέλη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι,
Σας γράφω αυτή την επιστολή με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η συνεργασία μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.
Όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκα, υπηρετώντας με συνέπεια τις αποφάσεις του κόμματος, είτε συμφωνούσα, είτε διαφωνούσα με αυτές.
Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια.
Βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας.
Το κόμμα που ιστορικά υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, τη διαφορετική άποψη και τη συντροφικότητα, δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν και απαξιώνουν στελέχη, που ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και που αντιμετωπίζουν την πολιτική διαφωνία με εχθρότητα.
Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες μου.
Και προφανώς, όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την παραίτηση του Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και τα όσα πρωτοφανή ακολούθησαν, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Οι ευθύνες όλων μας είναι τεράστιες.
Έχουμε χρέος απέναντι στους συντρόφους μας να αγωνιστούμε για την ενότητα και όχι να εντείνουμε τον διχασμό.
Και έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να σταθούμε δίπλα τους, την ώρα που η διεφθαρμένη κυβέρνηση της Δεξιάς τους κλέβει λίγο λίγο τη ζωή.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας.
Πάνω από όλα, όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Φάμελλο για την αμέριστη εμπιστοσύνη και τις ευκαιρίες που μου προσέφερε. Μαζί περάσαμε περιόδους δημιουργικές αλλά και μεγάλες προκλήσεις, από τις οποίες κρατώ μόνο τα θετικά μαθήματα και τις κοινές μας προσπάθειες.
Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπουΣτο κλίμα αυτό, το πρωί της Τετάρτης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς, κάνοντας λόγο για «εσωστρέφεια» και «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες».
«Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού» γράφει επίσης ο κ. Τσικλιάς.
Η επιστολή παραίτησης
"όσα είπαμε παλιά ισχύουν"
Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στη δυστοπία Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση. Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος.
Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Παραμένω ενεργός στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παραμένω ενεργός στην Αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μας στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμβουλές και την υποστήριξη του έργου μου από την πρώτη στιγμή.
Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να φιλοξενήσουν τη φωνή μου στα μέσα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τους καθημερινούς αγωνιστές του επαρχιακού τύπου, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ενημέρωσης σε αντίξοες συνθήκες.
Θα βρεθούμε ξανά γιατί "όσα είπαμε παλιά ισχύουν".
με εκτίμηση, Φοίβος Τσικλιάς
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