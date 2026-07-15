Λατινόπουλου: Απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών στο Άργος, όλα έγιναν στο πλαίσιο του καθήκοντος
Λατινόπουλου: Απαράδεκτη η προφυλάκιση των αστυνομικών στο Άργος, όλα έγιναν στο πλαίσιο του καθήκοντος
«Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος» πρόσθεσε η κυρία Λατινόπουλου
Την άποψη ότι «είναι προφανώς απαράδεκτη η προφυλάκιση» των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου προσθέτοντας «πιστεύω ότι όλα έγιναν στον πλαίσιο του καθήκοντος».
«Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής; Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκη να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα» συνέχισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο MEGA απαντώντας στις αιτιάσεις των δημοσιογράφων.
«Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος» πρόσθεσε η κυρία Λατινόπουλου.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «έχω μιλήσει για την αριστερή βία και τρομοκρατία που δυστυχώς μένει ατιμώρητη και γίνεται ανεκτή από τις κυβερνήσεις. Εγώ περιμένω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και φτάσαμε τώρα να γίνεται κάτι, είναι από μόνο του προβληματικό. Προφανώς προέρχεται από την αριστερή βία και τρομοκρατία που φουντώνει στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τους δρόμους».
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε «οι Ρουβίκωνες να κηρυχθούν τρομοκρατική οργάνωση και αυτό άργησε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και λυπούμαστε, αυτοί που κυβερνούν έχουν ευθύνη. Να γίνουν συλλήψεις για τα ναυάγια που κλείνουν τους δρόμους, να γίνουν συλλήψεις για τα τάγματα εφόδου που βγαίνουν στους δρόμους, συλλήψεις σε κάθε πορεία που γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη»
«Ένας αστυνομικός που μπαίνει στα σώματα ασφαλείας αυτό που θέλει είναι να προστατεύσει τη ζωή του πολίτη. Ότι πήγε να τους εμβολίσει το ακούσατε; Πήγε να ξεφύγει. Αν δεν θέλετε όπλα για τους αστυνομικούς, να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν απειλούνται όταν πήγε να τους εμβολίσει; Πήγε να ξεφύγει, κινδύνευσε η ζωή των αστυνομικών. Όταν πήγε να τους εμβολίσει δεν υπήρχε κίνδυνος ζωής; Αν δεν θέλει ο Μητσοτάκη να κάνουν οι αστυνομικοί το καθήκον τους, να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών και τις ζωές τους, αν πιστεύει ότι η ζωή των αστυνομικών έχει μικρότερη αξία, να τους δώσει λουλούδια και να τους πάρει τα όπλα» συνέχισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στο MEGA απαντώντας στις αιτιάσεις των δημοσιογράφων.
«Δεν γίνεται ο αστυνομικός όταν κάνει το καθήκον του να είναι μονίμως απολογούμενος και μάλιστα προφυλακιστέος» πρόσθεσε η κυρία Λατινόπουλου.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «έχω μιλήσει για την αριστερή βία και τρομοκρατία που δυστυχώς μένει ατιμώρητη και γίνεται ανεκτή από τις κυβερνήσεις. Εγώ περιμένω να δω ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και φτάσαμε τώρα να γίνεται κάτι, είναι από μόνο του προβληματικό. Προφανώς προέρχεται από την αριστερή βία και τρομοκρατία που φουντώνει στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τους δρόμους».
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε «οι Ρουβίκωνες να κηρυχθούν τρομοκρατική οργάνωση και αυτό άργησε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και λυπούμαστε, αυτοί που κυβερνούν έχουν ευθύνη. Να γίνουν συλλήψεις για τα ναυάγια που κλείνουν τους δρόμους, να γίνουν συλλήψεις για τα τάγματα εφόδου που βγαίνουν στους δρόμους, συλλήψεις σε κάθε πορεία που γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη»
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