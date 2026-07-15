Το «αντίο» της Κατερίνας Γερονικολού στη Μάρω Κοντού: «Ψηλή» σε όλα σου
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Κατερίνα Γερονικολού Μάρω Κοντού

Το «αντίο» της Κατερίνας Γερονικολού στη Μάρω Κοντού: «Ψηλή» σε όλα σου

Ζωηρή, αποφασισμένη να είναι ευτυχισμένη, χορτάτη, κλασσάτη, δυναμική, πανέξυπνη, γαλαντόμα, φιλοσοφημένη, αθάνατη, έγραψε για την αείμνηστη ηθοποιό σε αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της

Το «αντίο» της Κατερίνας Γερονικολού στη Μάρω Κοντού: «Ψηλή» σε όλα σου
Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της Μάρως Κοντού. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, με πλήθος επωνύμων να την αποχαιρετά με αναρτήσεις στα social media και δηλώσεις στα Μέσα.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Κατερίνα Γερονικολού. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί συμμετέχοντας στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο». Η ηθοποιός δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram και τη σκιαγράφησε μέσα από τα δικά της μάτια.

«''Ψηλή'' σε Όλα σου. Ζωηρή. Αποφασισμένη να είναι ευτυχισμένη. Χορτάτη. Κλασσάτη. Δυναμική. Πανέξυπνη. Γαλαντόμα. Φιλοσοφημένη. Αθάνατη», ήταν τα λόγια με τα οποία η Κατερίνα Γερονικολού είπε το δικό της «αντίο» στην αείμνηστη ηθοποιό.

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού

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