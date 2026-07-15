Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μυρτώ Κοροβέση ΣΥΡΙΖΑ

Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση

Στην θέση του Γιώργου Καραμέρου

Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση
28 ΣΧΟΛΙΑ
Με θρησκευτικό όρκο ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.

Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.

Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ορκωμοσία της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής απέστειλε επιστολή στο προεδρείο της Βουλής με την οποία γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Κοροβέση, είναι αντιπρόεδρος στους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.
28 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης