Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση
Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση
Στην θέση του Γιώργου Καραμέρου
Με θρησκευτικό όρκο ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.
Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.
Λίγα μόλις λεπτά μετά την ορκωμοσία της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής απέστειλε επιστολή στο προεδρείο της Βουλής με την οποία γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κ. Κοροβέση, είναι αντιπρόεδρος στους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.
Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.
Λίγα μόλις λεπτά μετά την ορκωμοσία της η βουλευτής Ανατολικής Αττικής απέστειλε επιστολή στο προεδρείο της Βουλής με την οποία γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κ. Κοροβέση, είναι αντιπρόεδρος στους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.
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