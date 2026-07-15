Γεωργιάδης: Παράταση έως τέλος Ιουλίου στις αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ
Γεωργιάδης: Παράταση έως τέλος Ιουλίου στις αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ
Έχουν ήδη υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές - H εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη
Με εντολή του Άδωνι Γεωργιάδη δόθηκε παράταση έως τα τέλη Ιουλίου σε όσους θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η εντολή δόθηκε σήμερα και η παράταση θα είναι έως 31 Ιουλίου 2026 και ήδη έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων.
«θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως με το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή μέχρι τώρα έχει προσελκύσει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Με τα χθεσινά δεδομένα έχουν υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Από αυτές οι 15.995 οριστικές και οι 3.138 προσωρινές αιτήσεις έχουν υποβληθεί από νοσηλευτικό προσωπικό.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διαμορφωθούν οι πίνακες κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων.
Παρότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη, προτρέπω όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν στις κατηγορίες και τις ειδικότητες, για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα, να υποβάλουν αίτηση, ώστε δυνητικά κ ανάλογα με τις θέσεις που θα εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Όπως βλέπετε οι μεταρρυθμίσεις μας λειτουργούν και το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό και για το προσωπικό.
«θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Οι επαγγελματίες να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας»Συγκεκριμένα, ο κ.Γεωργιάδης αναφέρει στο μήνυμά του: Με εντολή μου δόθηκε σήμερα παράταση έως 31.7.2026 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή των υποψηφίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως με το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή μέχρι τώρα έχει προσελκύσει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Με τα χθεσινά δεδομένα έχουν υποβληθεί 26.156 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 14.728 προσωρινές, πολλές από τις οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Από αυτές οι 15.995 οριστικές και οι 3.138 προσωρινές αιτήσεις έχουν υποβληθεί από νοσηλευτικό προσωπικό.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διαμορφωθούν οι πίνακες κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων.
Παρότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα και η ένταξη στους πίνακες κατάταξης δεν ισοδυναμεί με πρόσληψη, προτρέπω όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν στις κατηγορίες και τις ειδικότητες, για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα, να υποβάλουν αίτηση, ώστε δυνητικά κ ανάλογα με τις θέσεις που θα εγκρίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Όπως βλέπετε οι μεταρρυθμίσεις μας λειτουργούν και το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό και για το προσωπικό.
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