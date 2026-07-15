Το «αντίο» του Μητσοτάκη στη Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη
Το «αντίο» του Μητσοτάκη στη Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη
«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε μια σπουδαία κυρία που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της», έγραψε στα social media o πρωθυπουργός
Με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, αποχαιρετώντας, όπως χαρακτηριστικά λέει, «μία σπουδαία κυρία της Χρυσής Εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της».
Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στην παρουσία της στα κοινά, υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.
«Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της. Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».
Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στην παρουσία της στα κοινά, υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.
«Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της. Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».
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