Πλεύρης: To καθεστώς ασύλου για τον Τζαβέντ Ασλάμ πρέπει να αρθεί, δεν διώκεται στο Πακιστάν που πλέον θεωρείται ασφαλής χώρα
Πλεύρης: To καθεστώς ασύλου για τον Τζαβέντ Ασλάμ πρέπει να αρθεί, δεν διώκεται στο Πακιστάν που πλέον θεωρείται ασφαλής χώρα
«Μου προκαλεί έκπληξη η απόφαση της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν διοικητικοί δικαστές καθώς είναι η μόνη περίπτωση που διατηρούν το άσυλο σε Πακιστανό πολίτη που δεν διώκεται»
Την βούληση να προσφύγει κατά της πρόσφατης απόφασης της αρμόδιας επιτροπής που έκρινε ότι πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς ασύλου στον πρόεδρο τη Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ εξέφρασε στην Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.
«Το άσυλο πρέπει να αρθεί από τον Τζ. Ασλάμ. Όχι γιατί το πιστεύω εγώ. Θα προσφύγω γιατί το άσυλο δίνεται ή παραμένει όταν κάποιος κινδυνεύει. Οι συνθήκες για τον Τζ. Ασλάμ έχουν αλλάξει. Δεν διώκεται στο Πακιστάν το οποίο πλέον θεωρείται ασφαλής χώρα» ανέφερε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να αφήσει παράλληλα αιχμές προς τους διοικητικούς δικαστές οι οποίοι απέρριψαν την αρχική απόφαση του υπουργείου να άρει το καθεστώς προστασίας από τον Πακιστανό λέγοντας «μου προκαλεί έκπληξη η απόφαση της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν διοικητικοί δικαστές καθώς είναι η μόνη περίπτωση που διατηρούν το άσυλο σε Πακιστανό πολίτη που δεν διώκεται».
Πέραν αυτών ο κ. Πλεύρης ανέφερε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Πέτης Πέρκα πως το δόγμα της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής αποδίδει. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «με τον μηχανισμό “επιστροφή ή φυλακή” καταφέραμε να μειώσουμε τις ροές κατά 50%. Το εξάμηνο μπήκαν 6.500 μετανάστες όταν τόσοι έμπαιναν σε ένα διήμερο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το δόγμα και την αυστηρή πολιτική αυξήσαμε κατά 41% τις αναγκαστικές επιστροφές και 20% τις οικειοθελείς. Τα απόλυτα νούμερα είναι ακόμα χαμηλά αλλά βλέπουμε ότι η πολιτική μας αποδίδει»
«Το άσυλο πρέπει να αρθεί από τον Τζ. Ασλάμ. Όχι γιατί το πιστεύω εγώ. Θα προσφύγω γιατί το άσυλο δίνεται ή παραμένει όταν κάποιος κινδυνεύει. Οι συνθήκες για τον Τζ. Ασλάμ έχουν αλλάξει. Δεν διώκεται στο Πακιστάν το οποίο πλέον θεωρείται ασφαλής χώρα» ανέφερε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να αφήσει παράλληλα αιχμές προς τους διοικητικούς δικαστές οι οποίοι απέρριψαν την αρχική απόφαση του υπουργείου να άρει το καθεστώς προστασίας από τον Πακιστανό λέγοντας «μου προκαλεί έκπληξη η απόφαση της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν διοικητικοί δικαστές καθώς είναι η μόνη περίπτωση που διατηρούν το άσυλο σε Πακιστανό πολίτη που δεν διώκεται».
Πέραν αυτών ο κ. Πλεύρης ανέφερε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Πέτης Πέρκα πως το δόγμα της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής αποδίδει. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «με τον μηχανισμό “επιστροφή ή φυλακή” καταφέραμε να μειώσουμε τις ροές κατά 50%. Το εξάμηνο μπήκαν 6.500 μετανάστες όταν τόσοι έμπαιναν σε ένα διήμερο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το δόγμα και την αυστηρή πολιτική αυξήσαμε κατά 41% τις αναγκαστικές επιστροφές και 20% τις οικειοθελείς. Τα απόλυτα νούμερα είναι ακόμα χαμηλά αλλά βλέπουμε ότι η πολιτική μας αποδίδει»
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