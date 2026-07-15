Λέων για το θάνατο των δύο νεαρών στον Πειραιά: Το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί απώλεια αισθήσεων σε λίγα λεπτά, είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό
Λέων για το θάνατο των δύο νεαρών στον Πειραιά: Το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί απώλεια αισθήσεων σε λίγα λεπτά, είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό
Ο ιατροδικαστής σχολίασε το ενδεχόμενο δηλητηρίασης ως πιθανή αιτία θανάτου του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης που βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ΙΧ σε κλειστό γκαράζ
Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη συνάδελφός του βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα φέρεται να είχε τη μηχανή σε λειτουργία, όπως και τον κλιματισμό, ενώ ο χώρος του γκαράζ ήταν κλειστός. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
«Ένα τέτοιο σενάριο είναι συμβατό με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλάμε για έναν κλειστό χώρο, ο οποίος είναι ένα γκαράζ μικρών τετραγωνικών, στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και ανοιχτό τον κλιματισμό. Αυτό, πράγματι, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας του οχήματος. Το μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, δεσμεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και, για να το πω με απλά λόγια, κλέβει τη θέση του οξυγόνου, στερώντας έτσι το απαραίτητο οξυγόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο διδάκτωρ του του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και συνέχισε:
«Πράγματι, τα συμπτώματα που άκουσα είναι συμβατά με μια τέτοια διαδικασία. Παρατηρείται υπνηλία, στη συνέχεια απώλεια αισθήσεων και, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να επέλθει η τελική κατάληξη. Δυστυχώς, μια τέτοια ουσία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Δεν πρόκειται για καπνό που μπορούμε να δούμε στον χώρο και να έχουμε τον χρόνο να αντιδράσουμε. Μιλάμε για ένα αέριο που είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό. Όταν αρχίσει κάποιος να αισθάνεται υπνηλία, είναι προφανές ότι το πρώτο που θα σκεφτεί δεν θα είναι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Ένας άνθρωπος χωρίς ειδικές γνώσεις δύσκολα θα υποψιαστεί ότι μια φαινομενικά παροδική υπνηλία οφείλεται σε κάτι τέτοιο».
Όπως κατέληξε ο Γρηγόρης Λέων «ακόμη και υψηλές συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά -ένα, δύο ή το πολύ τρία- να οδηγήσουν σε απώλεια αισθήσεων».
Ο ιατροδικαστής επανήλθε σήμερα στην υπόθεση, μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας πως ο συνδυασμός ενός αυτοκινήτου με τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό αναμμένο μέσα σε έναν τόσο μικρό και κλειστό χώρο «είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει δίχως να το αντιληφθεί ο άνθρωπος που εκτίθεται στο αέριο».
«Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο», είπε στο ίδιο μήκος κύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα φέρεται να είχε τη μηχανή σε λειτουργία, όπως και τον κλιματισμό, ενώ ο χώρος του γκαράζ ήταν κλειστός. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Τι λέει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης ΛέωνΓια την υπόθεση μίλησε χθες στην τηλεόραση του Mega ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων ο οποίος υπογράμμισε ότι το παραπάνω σενάριο πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων λόγω του μονοξειδίου του άνθρακα.
«Ένα τέτοιο σενάριο είναι συμβατό με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μιλάμε για έναν κλειστό χώρο, ο οποίος είναι ένα γκαράζ μικρών τετραγωνικών, στο οποίο έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και ανοιχτό τον κλιματισμό. Αυτό, πράγματι, μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας του οχήματος. Το μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, δεσμεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και, για να το πω με απλά λόγια, κλέβει τη θέση του οξυγόνου, στερώντας έτσι το απαραίτητο οξυγόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο διδάκτωρ του του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και συνέχισε:
«Πράγματι, τα συμπτώματα που άκουσα είναι συμβατά με μια τέτοια διαδικασία. Παρατηρείται υπνηλία, στη συνέχεια απώλεια αισθήσεων και, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να επέλθει η τελική κατάληξη. Δυστυχώς, μια τέτοια ουσία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Δεν πρόκειται για καπνό που μπορούμε να δούμε στον χώρο και να έχουμε τον χρόνο να αντιδράσουμε. Μιλάμε για ένα αέριο που είναι άοσμο και δεν γίνεται αντιληπτό. Όταν αρχίσει κάποιος να αισθάνεται υπνηλία, είναι προφανές ότι το πρώτο που θα σκεφτεί δεν θα είναι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Ένας άνθρωπος χωρίς ειδικές γνώσεις δύσκολα θα υποψιαστεί ότι μια φαινομενικά παροδική υπνηλία οφείλεται σε κάτι τέτοιο».
Όπως κατέληξε ο Γρηγόρης Λέων «ακόμη και υψηλές συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά -ένα, δύο ή το πολύ τρία- να οδηγήσουν σε απώλεια αισθήσεων».
Ο ιατροδικαστής επανήλθε σήμερα στην υπόθεση, μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας πως ο συνδυασμός ενός αυτοκινήτου με τη μηχανή σε λειτουργία και τον κλιματισμό αναμμένο μέσα σε έναν τόσο μικρό και κλειστό χώρο «είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει δίχως να το αντιληφθεί ο άνθρωπος που εκτίθεται στο αέριο».
«Ένας συνδιασμός που σκοτώνει»
«Χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να φτάσουμε σε υπνηλία και θάνατο από αέρια αυτοκινήτου σε κλειστό χώρο», είπε στο ίδιο μήκος κύματος.
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