Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο τίμησε ο Δήμος Αθηναίων με το μετάλλιο για την Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς, φωτογραφίες

Με μετάλλιο για τη διαχρονική προσφορά του στην «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς», τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Δήμος Αθηναίων. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο Δημαρχιακό Μέγαρο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, λίγη ώρα μετά τη μεταξύ τους συνάντηση, κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.Τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , με τη φιλαρμονική του δήμου να αποδίδει τιμές. Ο κ. Δούκας εξήρε το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη για την ανάδειξη παγκοσμίως της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος «Τιμούμε σήμερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή του στην προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς, ως έκφραση πολιτισμού, μνήμης και ανθρώπινης δημιουργίας, ζωντανό κομμάτι του παρόντος και θεμέλιο του μέλλοντος σ' έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Η ανάγκη να προστατεύουμε αυτή τη μνήμη γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας, ο οποίος τόνισε ακόμη: «Ο Παναγιώτατος έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα, έχει υπερασπιστεί, όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες διαθρησκευτικού διαλόγου του Παναγιώτατου, όπου η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τίθεται ως κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Αυτές οι δράσεις συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα, που όλοι συμμεριζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες εκφράσεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα τον αποκαλεί «Πράσινο Πατριάρχη», γιατί με το παράδειγμά του, τη δράση του, μετέτρεψε μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα συνείδησης».Ο κ.κ. Βαρθολομαίος ανέφερε πως «η αδιαφορία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαφορία για τον Θεό και τις εντολές του» και αμέσως μετά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συνιστά αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι το φυσικό περιβάλλον απειλείται στην εποχή μας, όσο ποτέ άλλοτε κατά το παρελθόν. Έχει γραφεί ότι σήμερα εκτυλίσσεται ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ενάντια στη φύση. Στην εποχή μας η ανθρωπότητα έχει να επιδείξει εντυπωσιακές κατακτήσεις στον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομικής ζωής και σε άλλους τομείς, όμως δεν δικαιούται να υπερηφανεύεται για τη στάση της απέναντι στη φύση. Δυστυχώς γνωρίζουμε, αλλά δρούμε ως να μην γνωρίζαμε».Στη συνέχεια είπε: «Οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευρύτατα γνωστές. Καυχώμεθα για το γεγονός ότι πρώτη η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ανέδειξε τις οικοφιλικές αρχές και παραδόσεις του χριστιανισμού. Η οικολογική μαρτυρία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ενέπνευσε Κοινοβούλια, πολιτικούς ηγέτες, πανεπιστήμια, οικολογικές οργανώσεις, άλλες εκκλησίες και θρησκείες. Έδωσε το έναυσμα στη θεολογία να μελετήσει τις πνευματικές και ηθικές διαστάσεις του οικολογικού προβλήματος, να προβάλλει το οικοφιλικό περιεχόμενο της χριστιανικής κοσμολογίας και ανθρωπολογίας, την ευχαριστιακή χρήση της Δημιουργίας, το οικολογικό μήνυμα του ασκητισμού κ.ά.. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας, η πίστη, η θεία λατρεία, ο κοινοτικός τρόπος του βίου, έχουν οικολογική υφή και αναφορά, είναι έμπρακτη οικολογία».Όπως πρόσθεσε, «οι Ιερές Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές, Ενορίες, Ιερές Μονές, εφάρμοσαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν ποικίλες δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προγράμματα οικολογικής παιδείας και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες. Όλα αυτά συνέβαλλαν στην ένταξη της οικολογικής θεματικής στους οικουμενικούς διαλόγους και στο πλαίσιο της διαθρησκειακής εργασίας».

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, στο γραφείο του δημάρχου ακολούθησε η ανταλλαγή δώρων, ενώ κατά την τελετή, η χορωδία του δήμου Αθηναίων έψαλλε το «Χριστός Ανέστη».



Απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, θεσμούς ή οργανισμούς, που έχουν επιδείξει καινοτόμο έργο και πλούσια δράση στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα της προώθησης πράσινων πρωτοβουλιών.



Το μετάλλιο για την Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς του δήμου Αθηναίων, έχει φιλοτεχνηθεί από την Ελευθερία Παπαδουράκη, τελειόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποτυπώνει με σύγχρονη, λιτή, εικαστική γλώσσα, τη συνύπαρξη του αστικού και του φυσικού τοπίου, μέσα από γεωμετρικές φόρμες που συνθέτουν μια αρμονική εικόνα πόλης και φύσης. Το κυκλικό του σχήμα παραπέμπει στην έννοια της συνέχειας και της ισορροπίας, ενώ τα ανάγλυφα στοιχεία του, φυτικά μοτίβα, αρχιτεκτονικές γραμμές και κυματισμοί, συμβολίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή ροή της ζωής. Κατασκευασμένο ως μοναδικό έργο, λειτουργεί όχι μόνο ως τιμητική διάκριση, αλλά και ως σύμβολο της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, εκφράζοντας τη δέσμευση για ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.