Βολουδάκη: Η επίθεση στο σπίτι μου ήταν η χειρότερη από τις 4 που έχω δεχθεί, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τους δράστες
Βολουδάκη: Η επίθεση στο σπίτι μου ήταν η χειρότερη από τις 4 που έχω δεχθεί, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τους δράστες
«Δεν φοβόμαστε και οι ενέργειες αυτές δεν θα μας τρομοκρατήσουν» είπε η κυρία Βολουδάκη για το μήνυμα που πέρασε στα παιδιά της μετά την επίθεση
«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, για τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών που έγραψαν συνθήματα όπως «θάνατος» και «γκαζάκια στα σπίτια σας» στο κτήριο που φιλοξενεί το σπίτι και το γραφείο της στην Κρήτη.
Όπως είπε στην ΕΡΤ «ήταν μια ευκαιρία να το εξηγήσω στα παιδιά μου, ήταν η 4η φορά που συνέβη αυτό. Απλώς αυτή η φορά ήταν η χειρότερη. Έφτασαν μέχρι το κουδούνι της πόρτας και ήταν πολύ έντονο γιατί έγραψαν σε όλα τα σκαλιά».
«Είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν στις σκιές να τρομοκρατήσουν τους άλλους και τη Δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Όντως δεν φοβόμαστε και οι ενέργειες αυτές δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στα παιδιά. Το ότι δεν υπάρχει με την κυβέρνηση της ΝΔ, καμία ενεργή κατάληψη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που έχουμε κατακτήσει» κατέληξε η κυρία Βολουδάκη.
Όπως είπε στην ΕΡΤ «ήταν μια ευκαιρία να το εξηγήσω στα παιδιά μου, ήταν η 4η φορά που συνέβη αυτό. Απλώς αυτή η φορά ήταν η χειρότερη. Έφτασαν μέχρι το κουδούνι της πόρτας και ήταν πολύ έντονο γιατί έγραψαν σε όλα τα σκαλιά».
«Είναι μια προσπάθεια ανθρώπων που είναι κουκουλοφόροι και μένουν στις σκιές να τρομοκρατήσουν τους άλλους και τη Δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Όντως δεν φοβόμαστε και οι ενέργειες αυτές δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στα παιδιά. Το ότι δεν υπάρχει με την κυβέρνηση της ΝΔ, καμία ενεργή κατάληψη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που έχουμε κατακτήσει» κατέληξε η κυρία Βολουδάκη.
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