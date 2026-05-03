Επίσκεψη Τασούλα στο Ερεβάν: «Η Ελλάδα έχει παρόμοια δραματικά βιώματα με την Αρμενία»
O ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων - «Είμαστε δύο χώρες βαθιά προσηλωμένες στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε

Στην Αρμενία βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιείται στο Ερεβάν.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων Tsitsernakabert, και προέβη σε δήλωση τονίζοντας ότι «Στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Ερεβάν της Αρμενίας είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας, όπου απέτισα φόρο τιμής μαζί με την ελληνική αποστολή στο 1,5 εκατομμύριο θύματα της Γενοκτονίας».

Όπως σημείωσε «Εκατόν έντεκα χρόνια μετά την Αρμενική Γενοκτονία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει σταματήσει να κυλάει δραματικά η ανάμνηση αυτού του γεγονότος, δεν έχει υπάρξει σταμάτημα της πίκρας και της οδύνης, για τον απλούστατο λόγο ότι η ανάγκη αποδοχής της ιστορικής αλήθειας από τον θύτη αυτού του εγκλήματος δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει παρόμοια δραματικά βιώματα με την Αρμενία και η χώρα μας κρατά άσβεστη τη μνήμη αυτού του δραματικού εγκλήματος. Και πιστεύουμε ότι μόνο με άσβεστη μνήμη παρόμοια εγκλήματα Γενοκτονίας δε θα επαναληφθούν στο μέλλον».

Καταλήγοντας υποστήριξε ότι «Η Ελλάδα και η Αρμενία συνδέονται με βαθείς ιστορικούς δεσμούς και αναπτύσσουν διαρκώς σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης και στενής συνεργασίας. Είμαστε και οι δύο χώρες βαθιά προσηλωμένες στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Και όλη αυτή η κοινή προσήλωση είναι η πυξίδα μας μέσα σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει πάρα πολλές, ποικίλες προκλήσεις και αβεβαιότητες».

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Παλαιών Χειρογράφων Matenadaran, όπου τον υποδέχθηκε η υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Επιστημών και Αθλητισμού Zhanna Andreasyan και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ara Khzmaliyan. Ακολούθησε ξενάγηση.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρέσβης Ιωάννης Βράιλας και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αρμενία Χρήστος Σοφιανόπουλος.
