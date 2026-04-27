Στην Τρίπολη αύριο ο Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις φαρμακοβιομηχανιών
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί αύριο στην Τρίπολη, όπου στις 15.30 θα επισκεφθεί την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ναύπλιο, όπου θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 5ου προσυνέδριου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους».
Οι εργασίες του προσυνέδριου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.
Στο προσυνέδριο θα τοποθετηθούν με ομιλίες τους οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος: ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.
Το προσυνέδριο θα κλείσει με τη διεξαγωγή συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Θέρμου, ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έναν επιχειρηματία στον κλάδο της πληροφορικής.
Ομιλίες από Χατζηδάκη και Γεωργιάδη
