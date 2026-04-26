Άγρια κόντρα για τον τουρισμό στην Αθήνα: «Υπονομεύεις την εικόνα της» λέει η Κεφαλογιάννη στον Δούκα, «μην στρουθοκαμηλίζεις» απαντά ο δήμαρχος
Η συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων στη βρετανική εφημερίδα Guardian, που προκάλεσε την αντίδραση της υπουργού Τουρισμού - «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο», είπε ο Δούκας - «Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης» απάντησε η Κεφαλογιάννη
«Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους». Αυτό δηλώνει η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη σε απάντηση των δηλώσεων του δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα στον «Guardian» για τις πιέσεις που δέχεται η πόλη και ειδικά το ιστορικό κέντρο, με τον ίδιο να θέτει ακόμη και θέμα «μπλόκου» των τουριστικών επενδύσεων στο κέντρο, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Πλάκας, από ξενοδοχεία, μέχρι επιπλωμένα διαμερίσματα και βραχυχρόνιες μισθώσεις.
«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. «Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται».
Τώρα η κ. Κεφαλογιάννη απαντά ότι «οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας. Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση».
Σύμφωνα με την ίδια, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι’ αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη.
«Η Αθήνα είναι σήμερα ένας κορυφαίος διεθνής προορισμός. Έχει εξελιχθεί όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε με σοβαρότητα, ευθύνη και σεβασμό στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της πόλης».
Δείτε την απάντηση Δούκα στην Όλγα Κεφαλογιάννη:
Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών.
Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της.
Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει.
Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές.
Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ.
Δούκας: Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραισμούς όψιμων υπερασπιστών, μην στρουθοκαμηλίζετεΟ Χάρης Δούκας, απάντησε αιχμηρά στην Υπουργό Τουρισμού, λέγοντας ότι η Αθήνα «Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών». Επιμένει ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της και την εγκαλεί για στρουθοκαμηλισμό.
Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο Facebook:
Ο Δήμος, σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζει το ενδεχόμενο «παγώματος» των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία, σε συνέχεια αντίστοιχων περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με θέα την Ακρόπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τον δήμο, εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η τουριστική αξιοποίηση ακινήτων.
Στη συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι η έναρξη της τουριστικής περιόδου εντείνει τον κίνδυνο «υπερκορεσμού» για το ιστορικό κέντρο της πόλης, εκφράζοντας ανησυχία για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας ολόκληρων γειτονιών εξαιτίας της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης.
Ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξή του στον «Guardian» αποδίδει την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές ακινήτων και επιχειρηματίες που προωθούν μεγάλης κλίμακας έργα σε περιοχές υψηλής τουριστικής αξίας, όπως γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και στην εξάπλωση, συχνά χωρίς άδειες, rooftop καταστημάτων εστίασης. Όπως επισημαίνει, προτίθεται να αξιοποιήσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης στον τουρισμό, προκειμένου να προτείνει καθολική απαγόρευση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο.
Τι είχε δηλώσει ο Χάρης Δούκας στον GuardianΗ δήλωση του Χάρη Δούκα στον «Guardian» που προκάλεσε την αντιπαράθεση, ήταν ότι «θα σταματήσουμε όλες τις τουριστικές επενδύσεις στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ούτε για βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί». Παράλληλα, κάλεσε τους επενδυτές να στραφούν σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές της πρωτεύουσας.
