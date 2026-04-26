Άγρια κόντρα για τον τουρισμό στην Αθήνα: «Υπονομεύεις την εικόνα της» λέει η Κεφαλογιάννη στον Δούκα, «μην στρουθοκαμηλίζεις» απαντά ο δήμαρχος

Τι είχε δηλώσει ο Χάρης Δούκας στον Guardian

Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο Facebook:Η δήλωση του Χάρη Δούκα στον «» που προκάλεσε την αντιπαράθεση, ήταν ότι «θα σταματήσουμε όλες τις τουριστικές επενδύσεις στην, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ούτε για βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί». Παράλληλα, κάλεσε τους επενδυτές να στραφούν σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές της πρωτεύουσας.Ο Δήμος, σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζει το ενδεχόμενο «παγώματος» των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία, σε συνέχεια αντίστοιχων περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με θέα την Ακρόπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τον δήμο, εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η τουριστική αξιοποίηση ακινήτων.Στη συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι η έναρξη της τουριστικής περιόδου εντείνει τον κίνδυνο «υπερκορεσμού» για το ιστορικό κέντρο της πόλης, εκφράζοντας ανησυχία για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας ολόκληρων γειτονιών εξαιτίας της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης.Ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξή του στον «Guardian» αποδίδει την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές ακινήτων και επιχειρηματίες που προωθούν μεγάλης κλίμακας έργα σε περιοχές υψηλής τουριστικής αξίας, όπως γύρω από την, καθώς και στην εξάπλωση, συχνά χωρίς άδειες, rooftop καταστημάτων εστίασης. Όπως επισημαίνει, προτίθεται να αξιοποιήσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης στον τουρισμό, προκειμένου να προτείνει καθολική απαγόρευση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο.