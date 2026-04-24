Στην Κύπρο το τεστ της Ευρώπης: Πόλεμος, οικονομικές πιέσεις και η καθοριστική επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα
Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο εξελίσσεται σε σημαντική δοκιμασία για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές συνέπειες - Οι στόχοι του Πρωθυπουργού
Με τη σκιά της Μέσης Ανατολής να πέφτει βαριά πάνω από την ευρωπαϊκή ατζέντα, η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που άνοιξε στην Κύπρο εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές συναντήσεις των τελευταίων μηνών.
Στο τραπέζι δεν βρίσκονται μόνο οι άμεσες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και το ερώτημα πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη αν η κρίση αποκτήσει διάρκεια, περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην οικονομία και δοκιμάσει στην πράξη τα όρια της στρατηγικής της αυτονομίας.
Γι’ αυτό και η συζήτηση στην κυπριακή πρωτεύουσα έχει από την πρώτη στιγμή τρία καθαρά μέτωπα: το plan B για τις οικονομικές συνέπειες ενός παρατεταμένου πολέμου, την επιχειρησιακή ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και την ανάγκη να αποκτήσει η Ένωση πιο ορατό ρόλο στην περιοχή.
Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός συνέδεσε την κρίση με την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο πραγματιστική στην ενεργειακή της στρατηγική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει διαταραχές που ξεκινούν από τη γεωπολιτική και καταλήγουν στην οικονομία.
Αυτό το σκεπτικό διαπερνά και τη γραμμή που μεταφέρει η Αθήνα στην Κύπρο. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι, εφόσον η κρίση παραταθεί, οι παρενέργειες δεν θα περιοριστούν στο ενεργειακό κόστος ή στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την παραγωγή και τελικά τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.
Γι’ αυτό και το λεγόμενο plan B δεν αντιμετωπίζεται ως μια γενική άσκηση προετοιμασίας, αλλά ως αναγκαίο πλαίσιο αντίδρασης σε περίπτωση νέου κύματος πίεσης. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το επόμενο βήμα για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, με σημείο αναφοράς την κινητοποίηση για την προστασία της Κύπρου.
Η συζήτηση επικεντρώνεται πλέον λιγότερο στη θεωρία και περισσότερο στο επιχειρησιακό ερώτημα: πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να ανταποκριθεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερο συντονισμό αν ένα αντίστοιχο σενάριο επαναληφθεί.
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περιγράψει το διακύβευμα με τη φράση ότι πρέπει να απαντηθεί «πώς, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επαναληφθεί, θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά. Διότι αυτό θα αποτελέσει σαφή ένδειξη ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά τη στρατηγική μας αυτονομία».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα μηνύματα ΜητσοτάκηΗ ελληνική πλευρά προσέρχεται στη σύνοδο με σαφή γραμμή ότι το βάρος μετατοπίζεται πλέον όλο και περισσότερο από το στρατιωτικό σκέλος στις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό ακριβώς αποτύπωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Breitbart News, όπου εξέφρασε την ελπίδα ότι ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας πως η διεθνής ανησυχία εστιάζει πλέον στις συνέπειες για την ενέργεια και τη σταθερότητα.
Η ελληνογαλλική συμμαχίαΣτο πεδίο αυτό συναντιούνται με αυξημένη ένταση οι θέσεις Αθήνας και Παρισιού. Η ελληνογαλλική γραμμή υπέρ μιας πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής άμυνας, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, στη στρατηγική αυτονομία και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποκτά τώρα νέο βάθος και σε διμερές επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα