Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δείτε βίντεο
Κυριάκος Μητσοτάκης Γιώργος Μυλωνάκης

Στο νοσοκομείο βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Αφού ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ο πρωθυπουργός αναχώρησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται, επίσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός του, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
