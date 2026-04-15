Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δείτε βίντεο
Στο νοσοκομείο βρίσκονται ήδη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους
Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έφτασε λίγο πριν τις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.
Αφού ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ο πρωθυπουργός αναχώρησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.
Στο νοσοκομείο βρίσκονται, επίσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός του, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος και είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα