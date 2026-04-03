Η Καρυστιανού επιτίθεται και στο δικαστικό συμβούλιο Λάρισας: Δόλιοι ελιγμοί από μια σκοτεινή σφηκοφωλιά
«Μι δικαστής μπορεί να αντιδράσει ποικιλοτρόπως αν αισθανθεί προσβεβλημένη και να ασκήσει τα δικαιώματα της, στα οποία όμως ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ η δήλωση αποχής» υποστηρίζει η κυρία Καρυστιανού
Νέα επίθεση τόσο στην πρόεδρο της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο από τα Τέμπη όσο και στο δικαστικό συμβούλιο Λάρισας εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού.
Χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «δόλιοι ελιγμοί» και «σκοτεινή σφηκοφωλιά», η Μαρία Καρυστιανού επιμένει ότι η δήλωση αποχής από τη δικαστή μετά τις προσβολές από τη Ζωή Κωνσταντοπουλου «δεν περιλαμβάνεται» στα δικαιώματά της, υποστηρίζοντας, αντίθετα, ότι «είναι μια ξεκάθαρη αρνησιδικία».
Όλη η ανάρτηση της Μαρίας ΚαρυστιανούΘα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας πως η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα απουσιάζει, και έτσι να καταγράψω άλλη μια φορά το καθημερινό μας βίωμα.
Η δήλωση αποχής όμως της δικαστού των εξαφανισμένων video, η αυθημερόν αποδοχή της από το δικαστικό συμβούλιο Λαρισας και η για αυτόν τον λόγο αναβολή της υπόθεσης επ’ αόριστον και η εκκίνηση της σε άγνωστο χρόνο ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, δεν ήταν μια πράξη ευθιξίας, αλλά ένας δόλιος ελιγμός, στερούμενος νομικού ερείσματος.
Ήταν ένα πάνω από φανερό πρόσχημα με έναν και μοναδικό στόχο: να μας στερήσουν την πρόσβαση στην αλήθεια που κρύβουν τα βίντεο που τους «ξέφυγαν» και περισώθηκαν στα κινητά και τους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων, αφού όλα τα άλλα φρόντισαν από την αρχή και τα εξαφάνισαν.
Αυτή η στάση δεν είναι απλώς μια αντίδραση θιγόμενου προσώπου. Εξάλλου μια δικαστής μπορεί να αντιδράσει ποικιλοτρόπως αν αισθανθεί προσβεβλημένη και να ασκήσει τα δικαιώματα της, στα οποία όμως ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ η δήλωση αποχής. Είναι μια ξεκάθαρη αρνησιδικία.
Όταν το δικαστικό συμβούλιο συναινεί αυθημερόν σε τέτοια αβάσιμα και παράτυπα αιτήματα, παύει να λειτουργεί ως εγγυητής του Νόμου και μετατρέπεται σε μέρος μιας σκοτεινής σφηκοφωλιάς.
Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο πως στη Λάρισα έχει δοθεί μια κοινή γραμμή, μια θλιβερή εντολή: το μεθοδικό ξέπλυμα του εγκλήματος των Τεμπών και η συγκάλυψη των υπαιτίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα