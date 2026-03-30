Ολοταχώς προς διάσπαση η Νέα Αριστερά: Θέμα ωρών ο νέος πρόεδρος της ΚΟ, σε τροχιά εξόδου ο Χαρίτσης
Η γραμμή Σακελλαρίδη απομακρύνει το κόμμα από σενάρια συνεργασίας της Κεντροαριστεράς, αιχμές για Τσίπρα και πιθανές εξελίξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα εντείνουν τις εσωκομματικές εντάσεις
Εβδομάδα εξελίξεων ξεκίνησε για την Νέα Αριστερά, στο εσωτερικό της οποίας το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ, καθώς η αλλαγή σκυτάλης με την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος βάθυνε, αντί να αμβλύνει, τις ιδεολογικές αντιθέσεις.
Τόσο η αυτοπρόσωπη παρουσία του νέου Πρόεδρου του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όσο το κείμενο της πολιτικής απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτιμάται πως φέρνουν τη ρήξη μεταξύ των δύο κυρίαρχων εσωτερικών τάσεων, προ των πυλών. Ιδίως, όταν και γραπτά υπογραμμίστηκε στην πολιτική απόφαση πως υπό την νέα της ηγεσία, η Νέα Αριστερά δεν κοιτάξει προς την Κεντροαριστερά.
Συγκεκριμένα, «Αποσαφηνίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν κεντρώα και κεντροαριστερά σενάρια, ούτε η διάχυση σε μία θολή «προοδευτική» παράταξη. Θα υπερασπιστούμε με αυτοπεποίθηση τις θέσεις, τις αξίες και το πρόγραμμα της Αριστεράς, όχι ως ταυτοτική εμμονή ή ιδεολογική περιχαράκωση, αλλά ως ιστορική αναγκαιότητα. Απέναντι στον επελαύνοντα συντηρητισμό σε διεθνές και εθνικό επίπεδο που παρουσιάζεται ως κοινή λογική, ενώ στην πραγματικότητα βυθίζει στην ανασφάλεια τις κοινωνίες, είναι χρέος να παλέψουμε με αριστερό πρόσημο. Σε αυτή την χρονική στιγμή, η ενίσχυση της Αριστεράς είναι πιο σημαντική από ποτέ» τονίζεται σχετικά στο κείμενο της πολιτικής απόφασης, με το κόμμα να εργάζεται πλέον για «την ανασύνθεση της Αριστεράς, της Οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων σε μία κατεύθυνση όπου η Νέα Αριστερά οφείλει να είναι βασικός και ισχυρός πυλώνας, ως το κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς».
Ήδη, το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης έλαβε το λόγο, υπερασπιζόμενος στην τοποθέτησή του την μέχρι τώρα πορεία του κόμματος υπήρξε ως κίνηση από μόνη της δηλωτικής της επικείμενης ρήξης. Ιδίως, όταν ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος επιδίωξε όλο το προηγούμενο διάστημα μια βελούδινη διαδοχή, σημείωσε με νόημα πως «οι διαφωνίες μας και οι διαφορετικές στρατηγικές είναι υπαρκτές. Μέχρι τώρα έχουν γίνει σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού κι αυτό οφείλουμε να το διατηρήσουμε».
Μάλιστα, ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε με τέσσερα σημεία στα εσωκομματικά πυρά, επισημαίνοντας πως «η γραμμή δεν «διολίσθησε», όπως αναφέρει η εισήγηση. Η γραμμή παρέμεινε αυτή που ψηφίστηκε στο συνέδριο: η συγκρότηση ενός λαϊκού μετώπου με προγραμματικές προϋποθέσεις, με σαφή αριστερό χαρακτήρα και με στόχο τη διεύρυνση της κοινωνικής και πολιτικής επιρροής της Αριστεράς». Στο ίδιο πλαίσιο, «η κοινωνία ζητάει και περιμένει την ελπίδα μιας διαφορετικής προοπτικής από τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα. Οπότε το δίλημμα, κατά την γνώμη μου, είναι αν θες να συνδιαμορφώσεις τους όρους της προοπτικής και της πολιτικής αλλαγής ή όχι. Κι αν θες να το κάνεις αυτό λειτουργώντας καταλυτικά από τη σκοπιά της Αριστεράς» υποστήριξε ακόμη ο κ. Χαρίτσης, τον οποίο οι πληροφορίες θέλουν σε τροχιά εξόδου, μετά το εσωκομματικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Νέα Αριστερά.
Βολές στον… ΤσίπραΠολύ περισσότερο, όταν στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης υπάρχει ρητή αναφορά στο δυνάμει «κόμμα Τσίπρα», καθώς τονίζεται πως «το κυοφορούμενο κόμμα του Α. Τσίπρα αποτελεί τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Οι διαρκείς μετατοπίσεις του και η συνειδητή επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού και ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς να απομακρυνθεί από τις αριστερές παραδόσεις είναι καταφανής. Η συγκρότηση ενός προσωποπαγούς πολιτικού κόμματος και η επιτηδευμένη υποτίμηση των κομμάτων της Αριστεράς δείχνει την αντίληψή του για την πολιτική». «Η κρίση απαξίωσης της Αριστεράς, που ταλανίζει σήμερα τον πολιτικό μας χώρο, έχει τις ρίζες της στις επιλογές του Α. Τσίπρα. Η δεξιά του μετατόπιση, η συγκόλληση ετερόκλητων συμμάχων και η απροθυμία του να συγκρουστεί με τα συμφέροντα δείχνουν και τις πολιτικές τους επιλογές» αναφέρει χαρακτηριστικά το ίδιο κείμενο, με τις εξελίξεις κατόπιν αυτού να προδιαγράφονται ραγδαίες.
Στην τελική ευθεία ο επικεφαλής της ΚΟΠάντως, ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί ο/η νέος/α επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τα ονόματα που ακούγονται ως επικρατέστερα να είναι αυτά της Πέτης Πέρκα και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, το ενδεχόμενο να πυροδοτηθεί κύμα εξόδου τις επόμενες ημέρες σειράς βουλευτών που τάσσονται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών. Όταν, εξάλλου, ο πρώην Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε άπαντες ότι «θα έχουν αντίπαλο» στις επόμενες εκλογές, όπως είπε, στην ομιλία του το περασμένο Σάββατο στη Λαμία, όταν δηλαδή βρισκόταν σε εξέλιξη αμφότερες οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς.
