Η επόμενη ημέρα από την παραίτηση Χαρίτση - Οι διάδοχοι, οι συνεργασίες και το… «κόμμα Τσίπρα»
Εκκρεμότητα παραμένει η επιλογή του νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία θα κλειδώσει στα επόμενα εικοσιτετράωρα
Με ένα διαζύγιο μεν, βελούδινο δε με τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδοχή του, αλλά και εντείνοντας την πίεση προς τις έτερες προοδευτικές δυνάμεις.
Σε μία κίνηση έξω από τα πολιτικά ειωθότα, ο κ. Χαρίτσης ενέγραψε στο προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο την απόπειρα η παραίτησή του να λειτουργήσει προωθητικά ως προς την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αν και η πλειοψηφία του κόμματός του φαίνεται να επιθυμεί μια ριζοσπαστική, αριστερόστροφη πολιτική, το επόμενο διάστημα.
Υπό αυτήν την έννοια, ο Αλέξης Χαρίτσης έδωσε τέλος στην εύθραυστη ισορροπία που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως μετά το Συνέδριο του κόμματος τον περασμένο Γενάρη, όποτε διαφάνηκε περίτρανα η διάσταση απόψεων και τα δύο στρατόπεδα εντός της Νέας Αριστεράς.
Από τη μια, η «Ομάδα Χαρίτση», δηλαδή 9 από τους 12 βουλευτές του κόμματος και ορισμένα κομματικά στελέχη, που επιθυμούν ένα πλατύ «Λαϊκό Μέτωπο» των προοδευτικών Δυνάμεων και από την άλλη η πλειοψηφία των κομματικών στελεχών υπό το Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη και στελέχη της άλλοτε «Ομπρέλας» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που πρεσβεύουν την αριστερή στροφή.
Σε αυτό το σκηνικό, «στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά. Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία» ανέφερε για την παραίτησή του ο κ. Χαρίτσης, συμπληρώνοντας πως «η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά».
Κατόπιν αυτών, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναλαμβάνει ο σημερινός Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ εκκρεμότητα παραμένει η επιλογή του νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία θα κλειδώσει στα επόμενα εικοσιτετράωρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική επιλογή θα κριθεί ανάμεσα στην Πέτη Πέρκα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά από το πρόσωπο που τελικά θα επιλεγεί, θα κριθεί και η περαιτέρω ενότητα του κόμματος. Σε περίπτωση, δηλαδή, που προκριθεί η λύση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, δεν αποκλείεται να πυροδοτηθεί ένα κύμα άμεσων αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, καθώς δεν αποτελεί κοινό μυστικό ότι τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που τάσσονται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, καλοβλέπουν το ενδεχόμενο ένταξης σε ένα συνεργατικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
Αν και η Αμαλίας κρατά αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες στα προοδευτικά κόμματα, η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση υπήρξε η πιο εντυπωσιακή κίνηση τον τελευταίο χρόνο, όπου το ενδεχόμενο συνεργασίας των δυνάμεων της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» εξαντλήθηκε σε επιστολές, προσκλητήρια και αναπάντητες κλήσεις. Ήδη, η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα το ερχόμενο Σάββατο στη Λαμία αναμένεται να ειδωθεί υπό το πρίσμα της παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς κι ενώ φημολογείται έντονα πως το τρίτο κύμα διεύρυνσης της Χαριλάου Τρικούπη θα έχει έντονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και… κόμματος Κασσελάκη.
Μέχρι τότε, «βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι. Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο» κατέληξε στο κείμενο της παραίτησής του ο Αλέξης Χαρίτσης, δίνοντας νέα ώθηση στον προοδευτικό διάλογο.
