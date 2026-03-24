Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τις ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους πολίτες και μετά αναρωτιέται για τις βελόνες
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλόγισε υποκρισία σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Υπάρχει τεχνητή οργή ή η πεποίθηση ότι πρέπει να είστε απέναντι σε όποια κυβέρνηση μόνο και μόνο επειδή είστε αντιπολίτευση»
Aντιπολιτευτική ιδεοληψία και μικροπολιτικές σκοπιμότητες καταλόγισε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας με αφορμή την αρνητική τους στάση στο νομοσχέδιο που επιχειρεί να άρει χρόνια γραφειοκρατικά προσκόμματα του κράτους που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών.
«Υπάρχει τεχνητή οργή ή η πεποίθηση ότι πρέπει να είστε απέναντι σε όποια κυβέρνηση μόνο και μόνο επειδή είστε αντιπολίτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πρόσθεσε δε πως «αν η αντιπολίτευση αναγνώριζε τις θετικές διατάξεις θα ήταν πιο αξιόπιστη στην κριτική ρυθμίσεων με τις οποίες διαφωνεί» ενώ απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ είπε «Μην αναρωτιέστε λοιπόν για τις βελόνες».
Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο εισάγει 14 τομές μεταξύ των οποίων ορισμένες «αυτονόητες» ρυθμίσεις όπως:
- υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων. Χωρίς ανάρτηση οι εγκύκλιοι δεν θα ισχύουν.
- ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί στο διαδίκτυο πως εξελίσσεται η υπόθεση του στο Δημόσιο. Θα βλέπει ποιος είναι ο διαχειριστής και τι κάνει με την αίτηση . Θα δούμε πως θα τοποθετηθεί η αντιπολίτευση στην ψηφοφορία για αυτά.
- Εισάγουμε την θετική πρωτοβουλία για την άσκηση ενδίκων μέσων σε υποθέσεις με κοινωνική σημασία. Σε περιπτώσεις τραγωδιών. Να μην υπάρχει πλέον η προκλητική διαμάχη του Δημοσίου με οικογένειες θυμάτων όπως είχαμε στη Μάνδρα, το Μάτι και τα Τέμπη.
- Έχουμε την παρέμβαση για αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων πολιτών από διεκδικήσεις του Δημοσίου βασισμένες σε πολλές περιπτώσεις σε οθωμανικά φιρμάνια, όταν μάλιστα το ίδιο το δημόσιο τους έχει αναγνωρίσει δικαιώματα μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ή δεν είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση;
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εστίασε παράλληλα και στην διάταξη που επιτρέπει στους πολίτες να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις όταν η δημόσια υπηρεσία αδυνατεί να τους παρέχει άμεσα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις διάφορες αιτήσεις. «Εσείς δηλαδή τι προτιμάτε; Να καθυστερούν κάμποσους μήνες;» είπε ο κ. Χατζηδάκης προς τα κόμματα που διαφώνησαν με την διάταξη για να προσθέσει «υπάρχουν συμπολίτες που χρειάζονται 2-3 πιστοποιητικά και το κράτος τους καθυστερεί. Γιατί να μην τους διευκολύνουμε; Εμείς το κάνουμε με την ενημέρωση όμως των συνεπειών που θα έχουν σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων. Αυτό κάνει η Γερμανία και η Ισπανία. Γιατί να το έχουν και εμείς να είμαστε αξιοκατάκριτοι που το θεσπίζουμε; Το κράτος δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να κινηθεί πιο γρήγορα όταν δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει άμεσα γιατί η διαλειτουργικότητα δεν έχει ολοκληρωθεί παντού. Ειδικά σε υποθέσεις για οικονομικό - δημοσιονομικό αίτημα η διοίκηση καλείται πρώτα να ελέγξει και να εκδώσει την απόφαση εντός 3 μηνών. Πόσο περιθώριο να της δώσουμε της διοίκησης; Εσείς τι λέτε που δήθεν υπερασπίζεστε τον πολίτη; 3 χρόνια;»
Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε υποκριτική την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και στο άρθρο που προβλέπει σύμπραξη της δημόσιας διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες. Ο υπουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρακτική λειτουργεί ήδη εδώ και χρόνια σε περιπτώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων που εκδίδουν πιστοποιητικά, κληρονομιές κ.α.
«Μηχανικοί μπορούν να εκδίδουν άδειες οικοδομής απευθείας από το ΤΕΕ λες και είναι υπηρεσίες δόμησης. Θεσπίστηκε επί ΠΑΣΟΚ. Είναι καλή όταν γίνεται επί ΠΑΣΟΚ και κακή όταν διευρύνεται αυτή η δυνατότητα από την ΝΔ;» είπε σε άλλο σημείο για να συμπληρώσει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε την δυνατότητα υπεύθυνων δηλώσεων για αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσω τρίτων πιστοποιημένων. Μα τι λέτε κύριες και κύριοι συνάδελφοι Κουνάτε το δάχτυλο σας όταν υπάρχουν 5-6 αντίστοιχες περιπτώσεις που εσείς θεσπίσατε αλλά τώρα σας ενοχλεί μια αντίστοιχη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς. Μας βλέπει ο κόσμος και κρίνει . Κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος από τον τρόπο λειτουργίας τον ΚΥΔ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώσαμε την δυνατότητα να πάμε σε πιστοποιημένους κτηνιάτρους - γεωπόνους - λογιστές και σε ένα σύστημα πιο γρήγορο χωρίς υπερβολικές χρεώσεις»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα