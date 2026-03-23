Κυρανάκης κατά Πολάκη στη Βουλή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα: «Εγώ δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά»
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών με μια ανάρτηση του ίδιου από το 2019
Σύγκρουση για τα κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν στην ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Κώστας Κυρανάκης και Παύλος Πολάκης, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να τοποθετείται υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
«Εγώ κ. Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Υπενθυμίζω ότι ως βουλευτής της συμπολίτευσης όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ τα ίδια έλεγα ακριβώς για τον ΕΦΚ. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αυτά είναι κατατεθειμένα. Έχω πει δημόσια την άποψη μου κι αυτή παραμένει έως και σήμερα. Σας προκαλώ, όμως, επειδή στα μαθηματικά δεν είστε ιδιαίτερα καλός, φέρτε μια σημερινή απόδειξη για να δείτε την αναλογία. Το 2019 το 67% του κόστους ήταν υπέρ φόρων και δασμών ενώ σήμερα είναι το 56%», είπε ο κ. Κυρανάκης.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ανάρτηση του κ. Κυρανάκη του 2019 όταν έγραφε μεταξύ άλλων: «Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26 ευρώ. Τα υπόλοιπα 54 πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα».
