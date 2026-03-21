«Κακώς έφαγα το κρακεράκι, αλλά ήταν λόγος για να με τραβήξει βίντεο;», λέει ο Γεωργιάδης για το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου
Ο υπουργός Υγείας μίλησε για το περιστατικό και την ένταση στη Βουλή - «Όσο η κοινή γνώμη δεν βλέπει τι πραγματικά συμβαίνει, άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου κερδίζουν πολιτικά» εκτίμησε για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών
Περισσότερες λεπτομέρειες για το επεισόδιο στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αιχμή του δόρατος ένα… κρακεράκι, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», είπε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ, σημειώνοτας ότι ο ίδιος δεν είχε πάει στο γραφείο του εκείνη την ημέρα. «Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω να μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω».
«Κακώς το έβαλα», ήταν η δημόσια αυτοκριτική του κ. Γεωργιάδη. «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως δεν θυμηθήκανε μετά από 3 χρόνια τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έκαναν αυτήν τη φασαρία - και ο κ. Ρούτσι υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου - ήταν γιατί ήθελαν να αναβληθεί η έναρξη της δίκης», ανέφερε, υπενθυμίζοντας και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
«Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών, υπάρχουν άλλοι πολλοί γονείς. Θυμίζω τότε οι πολλοί δεν ήθελαν να σταματήσει η διαδικασία της δίκης. Ακόμη και στις τοξικολογικές εξετάσεις οι 50 από τους 56 είπαν δεν θέλουν να γίνουν. Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.
«Δεν θα είναι καθόλου ομαλή η διαδικασία. Όσο είναι ομιχλώδης η κατάσταση και δεν βλέπει η κοινή γνώμη τι πραγματικά συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου, κερδίζουν πολιτικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι η συνέχιση της θολούρας», συνέχισε.
