Και με τη... βούλα Μητσοτάκη το Emily in Paris στη Μύκονο για γυρίσματα τον Μάιο - Τι είπε στο Υπουργικό
Ο πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση την ώρα που η Λίνα Μενδώνη και ο Λεωνίδας Χριστόπουλος παρουσίαζαν το πενταετές πλάνο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη χώρα
Μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να έχει συνήθως πιο αυστηρή θεματολογία, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιφύλαξε μια καλλιτεχνική έκπληξη στους υπουργούς του.
Κατά πληροφορίες, την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος παρουσίαζαν το πενταετές πλάνο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη χώρα, ο πρωθυπουργός χαριτολογώντας επιβεβαίωσε στους υπουργούς του ότι η σειρά του Netflix Emily in Paris έρχεται στη Μύκονο τον Μάιο για γυρίσματα.
Σε χαλαρό τόνο και με παιγνιώδη διάθεση, ο κ. Μητσοτάκης που έχει αποκαλύψει ότι είναι fan της σειράς, είπε ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος Μαϊου στο Νησί των Ανέμων, κάτι που είχαν καταλάβει όσοι είδαν το φινάλε του τέταρτου κύκλου.
Ήδη στη Μύκονο το νησί είναι σε καθεστώς αναμονής για την πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς και τα υπόλοιπα μέλη του καστ που θα αφιχθούν. Χαριτολογώντας μάλιστα ο πρωθυπουργός κάλεσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που ενδιαφέρονται να...σπεύσουν, αν θέλουν να κάνουν κάποια cameo εμφάνιση.
