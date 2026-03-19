Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της
Τι είπε ο υπουργός Υγείας για το χθεσινό περιστατικό στη Βουλή, οπότε και τον βιντεοσκοπούσε - «Αν φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον και να κοροϊδευόμαστε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο»
Νέα πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την κίνηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τον βιντεοσκοπήσει κατά τη χθεσινή συνεδρίαση Επιτροπής της Βουλής, ενώ ο ίδιος έτρωγε ένα κρακεράκι για το στομάχι του.
«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας, όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει μπούλινγκ» είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει παρόμοιες συμπεριφορές όλα τα χρόνια που είναι βουλευτής.
«Χαίρομαι που χάρη στη δική μας αντίδραση ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός» είπε και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για «φάμπρικα με βίντεο».
«Αν την αφήναμε με αυτή τη “φάμπρικα” - είναι το 8ο βίντεο- ό,τι δεν της αρέσει το ανεβάζει, και φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπεί ο ένας τον άλλον, και κοροϊδεύαμε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο», ανέφερε, εξηγώντας τη αντίδρασή του.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα σε λίγο διάστημα έχει τσακωθεί με πλήθος βουλευτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα