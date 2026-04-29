Αλλαγές στην νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα για ετικέτες σε καλλυντικά και λιπάσματα





Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να απλοποιήσει τη νομοθεσία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Το κείμενο που εγκρίθηκε βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, παρέχοντας νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, προστατεύοντας πλήρως τους καταναλωτές ενώ ενισχύει παράλληλα την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».





Θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την έγκριση του νομοθετήματος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.



Τα βασικά σημεία της έκθεσης

Οι ετικέτες πρέπει να παραμείνουν ευανάγνωστες και κατανοητές για τους καταναλωτές.

Καλλυντικά με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες να αποσύρονται από την αγορά ταχύτερα σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής.

Η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για τα λιπάσματα να ωφελήσει τους παραγωγούς και τους γεωργούς της ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και την ευελιξία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.





Στις 23 Οκτωβρίου 2025, το Κοινοβούλιο ανέβαλε την εφαρμογή των περισσότερων διατάξεων του αναθεωρημένου κανονισμού για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών προϊόντων για την 1η Ιανουαρίου 2028.



Καλλυντικά

Σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποιήσεις του κανονισμού 1223/2009, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν γενικά τη μείωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα καλλυντικά με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ουσίες μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά. Παράλληλα, αντιτίθενται στην πρόταση της Επιτροπής για εξαίρεση των ουσιών ΚΜΤ με βάση την έκθεση μέσω του στόματος ή της εισπνοής.



Λιπάσματα

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού της ΕΕ για τα προϊόντα λίπανσης με στόχο την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για τους παραγωγούς λιπασμάτων και τη στήριξη των γεωργών της ΕΕ.

Συνολικά, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι κανόνες είναι αναλογικοί, ενισχύουν την κανονιστική σαφήνεια και στηρίζουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν μια «εξ ορισμού ψηφιακή» προσέγγιση με στόχο να καταστεί η πληροφορία πιο εύκολα προσβάσιμη και να επικαιροποιηθούν οι τεχνικοί κανόνες ώστε να καλύπτουν νέα υλικά και μεθόδους.



Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Με ευρύτατη πλειοψηφία 84% (540 ψήφοι υπέρ, 60 κατά και 45 αποχές) εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Δημήτρη Τσιόδρα για την απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας. H Έκθεση αυτή απλοποιεί τρεις νομοθετικές πράξεις. Τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, και τον κανονισμό για τα λιπάσματα. Η έκθεση έτυχε ευρείας στήριξης από 6 πολιτικές ομάδες, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, των Renew, του ECR, των Patriots for Europe και της πλειοψηφίας των Πρασίνων (Greens).Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να απλοποιήσει τη νομοθεσία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Το κείμενο που εγκρίθηκε βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, παρέχοντας νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, προστατεύοντας πλήρως τους καταναλωτές ενώ ενισχύει παράλληλα την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».Πρόκειται για το έκτο νομοθετικό πακέτο που προωθείται στην Ε.Ε. με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, περιορίζοντας το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.Θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την έγκριση του νομοθετήματος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με τις περισσότερες από τις αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή, ωστόσο αντιτίθενται στη διαγραφή όλων των απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος, επιμένοντας ότι αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές για τους καταναλωτές. Ακόμη, ζητούν την επαναφορά της υποχρέωσης αναγραφής τηλεφωνικού αριθμού του προμηθευτή στην ετικέτα και καλούν την Επιτροπή να εκπονήσει αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετες, στοχευμένες μειώσεις των υποχρεωτικών στοιχείων επισήμανσης για συσκευασίες χωρητικότητας μεταξύ 10 και 125 ml.Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν επίσης την προσθήκη υποχρέωσης ώστε κάθε δημόσια διαφήμιση για ουσία ή μείγμα που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να περιλαμβάνει σχετική προειδοποίηση, όπως τα κατάλληλα εικονογράμματα κινδύνου.Στις 23 Οκτωβρίου 2025, το Κοινοβούλιο ανέβαλε την εφαρμογή των περισσότερων διατάξεων του αναθεωρημένου κανονισμού για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών προϊόντων για την 1η Ιανουαρίου 2028.Σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποιήσεις του κανονισμού 1223/2009, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν γενικά τη μείωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα καλλυντικά με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ουσίες μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά. Παράλληλα, αντιτίθενται στην πρόταση της Επιτροπής για εξαίρεση των ουσιών ΚΜΤ με βάση την έκθεση μέσω του στόματος ή της εισπνοής.Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης την επαναφορά της υποχρέωσης κοινοποίησης των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά στην Επιτροπή, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, αντί της ισχύουσας προθεσμίας των έξι μηνών πριν. Επιπλέον, επιδιώκουν να διευκρινιστεί ότι τα καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται χωρίς άμεση επαφή με τον πελάτη (π.χ. μέσω διαδικτύου) πρέπει να παρέχουν με σαφή κι ευδιάκριτο τρόπο όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες προς τον καταναλωτή, όπως η διάρκεια ασφαλούς χρήσης τους και ο κατάλογος των συστατικών τους.Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού της ΕΕ για τα προϊόντα λίπανσης με στόχο την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για τους παραγωγούς λιπασμάτων και τη στήριξη των γεωργών της ΕΕ.Συνολικά, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι κανόνες είναι αναλογικοί, ενισχύουν την κανονιστική σαφήνεια και στηρίζουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν μια «εξ ορισμού ψηφιακή» προσέγγιση με στόχο να καταστεί η πληροφορία πιο εύκολα προσβάσιμη και να επικαιροποιηθούν οι τεχνικοί κανόνες ώστε να καλύπτουν νέα υλικά και μεθόδους.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ/ECHA), με 526 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 69 αποχές, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πόροι, η ευελιξία και οι διαρθρωτικές προσαρμογές που χρειάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο της διευρυνόμενης εντολής του, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρωταρχική αποστολή του για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο κανονισμός αυτός βελτιώνει τη διαχείριση των χημικών προϊόντων, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και των οικοσυστημάτων μέσω ταχύτερων και πιο ολοκληρωμένων εκτιμήσεων κινδύνου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τη βιομηχανία, μέσω σαφέστερων διαδικασιών και συντομότερων χρονοδιαγραμμάτων.

Το Κοινοβούλιο ζητά την καθιέρωση υποχρεωτικής ετήσιας αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Προτείνει επίσης τροποποιήσεις που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη χημική ασφάλεια και να συμβάλουν στο έργο του Οργανισμού.



Δηλώσεις

Ο εισηγητής της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Piotr Müller (Συντηρητικοί, Πολωνία) είπε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το βασικότερο επίτευγμα είναι ότι εισάγουμε ουσιαστικές απλουστεύσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Ελπίζω ότι οι πιο φιλόδοξες προτάσεις μας θα ενσωματωθούν στην επόμενη επανεξέταση.»



Ο εισηγητής για την αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, Christophe Clergeau (Σοσιαλιστές, Γαλλία), πρόσθεσε: «Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς μια ισχυρότερη και πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για τα χημικά προϊόντα. Ενισχύοντας τον ΕΟΧΠ, δεν ενεργούμε αποσπασματικά, αλλά ενδυναμώνουμε έναν κρίσιμο κρίκο μιας ευρύτερης αλυσίδας για τη βελτίωση της διαχείρισης των χημικών ουσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, παρέχοντας παράλληλα στη βιομηχανία την αναγκαία προβλεψιμότητα.»



Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους φακέλους αυτούς.

Ο γενικός κανονισμός για τα χημικά προϊόντα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σύμφωνα με την έκθεση Draghi σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η χημική βιομηχανία της ΕΕ αποτελείται από 29.000 εταιρείες, παρέχοντας 1,2 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας συνολικά 19 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου αναμένεται να εξοικονομήσουν στον κλάδο τουλάχιστον 363 εκατ. ευρώ ετησίως.

29.04.2026, 18:28