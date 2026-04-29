Ο Μιχάλης Χουρδάκης από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ήθελε να «σπάσει» με το βουλευτικό του αυτοκίνητο το μπλόκο της Αττικής Οδού για τον Εμίρη του Κατάρ

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες έγινε έξαλλος, έδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα, ενώ στη συνέχεια έβγαλε το κινητό του και βιντεοσκοπούσε - Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη

Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, Μιχάλης Χουρδάκης, προκάλεσε επεισόδιο στα διόδια της Αττικής Οδού από την είσοδο για την περιφερειακή Υμηττού, απαιτώντας να περάσει με το βουλευτικό του αυτοκίνητο, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Εμίρη.



Όπως σε όλες τις επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στη χώρα μας, στο πλαίσιο των μέτρων υψηλού επιπέδου, είθισται για κάποια ώρα να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν για τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να διέλθουν γρήγορα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας.



Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Το μπλόκο όμως «έπιασε» τον κ. Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε και μεταπήδησε εν συνεχεία στο κόμμα Κασσελάκη.



Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Χουρδάκης έγινε έξαλλος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να περάσει, έδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα στους αστυνομικούς που δεν του επέτρεψαν να περάσει, ενώ στη συνέχεια έβγαλε το κινητό του και βιντεοσκοπούσε.







Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο στο κύκλωμα των καμερών που υπάρχουν στα διόδια της Αττικής Οδού.



Η απάντηση του Μιχάλη Χουρδάκη Σε ανάρτησή του στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη απάντησε:



Σήμερα στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ως πρώτος στη σειρά, ρώτησα τι συμβαίνει και ενημερώθηκα σχετικά.



Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα -για απολύτως συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχα πτήση στις 13:10- να μου επιτραπεί η διέλευση. Η απάντηση ήταν αρνητική. Την αποδέχθηκα χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση.



Κατά την αναμονή, δεκάδες οχήματα συσσωρεύτηκαν πίσω μου, δημιουργώντας προφανή συνθήκη επικινδυνότητας. Κατέγραψα την εικόνα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.



Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματοςτου Στέφανου Κασσελάκη,, προκάλεσε επεισόδιο στα διόδια τηςαπό την είσοδο για την περιφερειακή Υμηττού, απαιτώντας να περάσει με το βουλευτικό του αυτοκίνητο, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Εμίρη.Όπως σε όλες τις επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στη χώρα μας, στο πλαίσιο των μέτρων υψηλού επιπέδου, είθισται για κάποια ώρακατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν για τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να διέλθουν γρήγορα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας.Αυτό έγινε και σήμερα το μεσημέρι, κατά την αναχώρηση του κ. αλ Θάνι από το, μετά τη συνάντησή του με τονΤο μπλόκο όμως «έπιασε» τον κ. Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε και μεταπήδησε εν συνεχεία στο κόμμα Κασσελάκη.Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Χουρδάκης έγινε έξαλλος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να περάσει, έδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα στους αστυνομικούς που δεν του επέτρεψαν να περάσει, ενώ στη συνέχεια έβγαλε το κινητό του και βιντεοσκοπούσε.Παρά τη μεγάλη ένταση-κάποια στιγμή φέρεται να απειλήθηκε και πιο έντονο επεισόδιο- εν τέλει ο κ. Χουρδάκης δεν κατάφερε να «σπάσει» το μπλόκο και πέρασε όταν ο δρόμος δόθηκε ξανά στην ελευθερία.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο στο κύκλωμα των καμερών που υπάρχουν στα διόδια τηςΣε ανάρτησή του στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη απάντησε:«Με αφορμή ανυπόγραφο και προφανώς κατασκευασμένο δημοσίευμα που διακινείται τις τελευταίες ώρες, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια και να θέσω ορισμένα σοβαρά ερωτήματα.Σήμερα στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ως πρώτος στη σειρά, ρώτησα τι συμβαίνει και ενημερώθηκα σχετικά.Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα -για απολύτως συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχα πτήση στις 13:10- να μου επιτραπεί η διέλευση. Η απάντηση ήταν αρνητική. Την αποδέχθηκα χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση.Κατά την αναμονή, δεκάδες οχήματα συσσωρεύτηκαν πίσω μου, δημιουργώντας προφανή συνθήκη επικινδυνότητας. Κατέγραψα την εικόνα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Στις 11:59 ολοκληρώθηκε η διέλευση της πομπής. Παρά ταύτα, η κυκλοφορία παρέμενε αδικαιολόγητα διακοπείσα. Προσεγγίζοντας εκ νέου την πλέον προωθημένη εκ των δύο αστυνομικό, ήταν σαφές, καθώς ακουγόταν από τον ασύρματο, πώς είχαν δοθεί εντολές για άμεση αποκατάσταση («ελευθερώστε»), τις οποίες δεν εφάρμοζε. Μετά από σχετική επισήμανση μου ότι το έχω ακούσει και εγώ, επετράπη τελικά η διέλευση.



Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα.



Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση.



Η αλήθεια είναι απλή:



ούτε προνόμια ζήτησα πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβα, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε.



Αντιθέτως, γεννάται ένα σοβαρό ζήτημα:



Ποιοι διακινούν ψευδείς πληροφορίες;



Και κυρίως, με ποιον τρόπο αποκτούν και διαρρέουν στοιχεία, όπως αριθμούς κυκλοφορίας, προς συγκεκριμένα μέσα;



Για όποιον επιμένει να αμφισβητεί, η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη: οι κάμερες της Αττικής Οδού είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου.



Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια. Όχι να κατασκευάζει ιστορίες»

29.04.2026, 13:12