Ο Μητσοτάκης ανοίγει παράθυρο νέων παρεμβάσεων με βάση την ευρωπαϊκή ευελιξία: Η εργαλειοθήκη της Κομισιόν και «στοχευμένα προσωρινά μέτρα»
H κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη για ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα - Τα μέτρα αντλούνται από την εργαλειοθήκη του 2022 - Το εύρος της ευρωπαϊκής στήριξης θα κρίνει και τη φύση της παρέμβασης
Η ώρα των αποφάσεων της κυβέρνησης για περαιτέρω μέτρα στήριξης στην οικονομία έρχεται πιο κοντά μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι οι «27» δεν έχουν μια ενιαία γραμμή ως προς την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης.
Και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να μην θέλησε να μπει σε πολλές λεπτομέρειες, «έδειξε» όμως προς τις διεργασίες για μεγαλύτερη ευελιξία προς τα κράτη-μέλη να ενεργήσουν με μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοινή πεποίθηση των Ευρωπαίων είναι ότι, όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσοι οι συνέπειες στην οικονομία θα είναι μεγαλύτερες. Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη για μια παρέμβαση το επόμενο διάστημα, θέμα που προφανώς θα συζητηθεί σε συσκέψεις τις επόμενες μέρες με τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου.
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε φειδωλός στις εκτιμήσεις, με δεδομένη και την ευρωπαϊκή απροθυμία για μια κοινή προσέγγιση στα μέτρα, όμως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων «να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».
Προφανώς, τα μέτρα αντλούνται από την εργαλειοθήκη του 2022, όμως το εύρος της ευρωπαϊκής στήριξης θα κρίνει και τη φύση της παρέμβασης. Παράλληλα, δεδομένα θα απαιτηθεί και μια συνεννόηση με την Κομισιόν ως προς τις λεπτομέρειες της λεγόμενης «ευελιξίας». Από την άλλη, φαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να εξαντλήσουν τη δύναμη πυρός από τώρα, καθώς είναι ασαφές ποια θα είναι η συνέχεια της κατάστασης αυτής.
Με βάση αυτό η Κομισιόν καλείται «να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων που προέκυψαν από την κρίση στη Μέση Ανατολή».
Στο ίδιο πνεύμα και εκτός από τα ορυκτά καύσιμα, η Κομισιόν καλείται «να παρουσιάσει επειγόντως στοχευμένα μέτρα – για όλες τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – για συγκεκριμένες ενέργειες για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων τομέων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται επίσης να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για τον μετριασμό των σημαντικών επιπτώσεων των καυσίμων και των σχετικών συνιστωσών κόστους στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον αντίκτυπο όλων των άλλων συνιστωσών κόστους».
Και ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, διαβεβαίωσε ότι άπαντες στην Ευρώπη έχουν αίσθηση του επείγοντος της κατάστασης που διαμορφώνεται, χωρίς αυτή τη στιγμή να είμαστε στη φάση λήψης ευρωπαϊκών μέτρων. Και ταυτόχρονα έδειξε προς τη διάρκεια αυτής της νέας κατάστασης, η οποία και θα καθορίσει αν οι όποιες απαντήσεις θα είναι κυρίως εθνικές ή και περισσότερο ευρωπαϊκές.
Η εργαλειοθήκη της ΚομισιόνΓια την άσκηση που κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, η μπάλα περνά το αμέσως επόμενο διάστημα στην Κομισιόν με βάση το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το μορατόριουμ και ο οδικός χάρτηςΟ κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε μετά τη Σύνοδο την κοινή παρέμβαση Γαλλίας και Ελλάδας για μορατόριουμ χτυπημάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου ή στο Ιράν, καθώς πυροδοτούν τις τιμές ενέργειας. Είναι ασαφές βέβαια αν αυτό θα τηρηθεί σε αυτό το περιβάλλον, σε κάθε περίπτωση Αθήνα και Παρίσι ενεργούν σε συντονισμό. Και σε αυτό το περιβάλλον έστειλε μήνυμα και στην αντιπολίτευση και στην Τουρκία για τους Patriot, λέγοντας αφενός ότι η ενεργοποίηση τους ήταν αμυντική, αφετέρου ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν θέματα διάταξης αμυντικών δυνάμεων.
Ως προς την αυτονόητη στήριξη της Κύπρου, για την οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε, ο κ. Μητσοτάκης σε συνεννόηση και με τον κ. Χριστοδουλίδη άνοιξε τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε η ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της Ε.Ε. για την κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης να ενεργοποιείται περισσότερο αυτοματοποιημένα. Το έκανε και εντός του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τόσο η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. όσο και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες να αναγνωρίσουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός μηχανισμού άμεσης απόκρισης. Συνεπώς, εντός των επόμενων μηνών θα πρέπει να χαραχθεί ο οδικός χάρτης.
Για το θέμα βεβαίως δεν υπάρχει ενιαία στάση της Ένωσης, όμως η Κύπρος αναμένεται να το βάλει προς συζήτηση στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διοργανωθεί στη Λευκωσία στις 23 και 24 Απριλίου.
Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το τέλος της Συνόδου
Γιάννης Καντέλης (ΣΚΑΪ): Κύριε Πρόεδρε, το πρωί στη δήλωσή σας, όταν προσήλθατε στο Συμβούλιο, μιλήσατε για την ανάγκη στήριξης των πιο αδύναμων, των πολιτών, των Ευρωπαίων καταναλωτών, και ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά. Μετά από αυτή τη Σύνοδο, τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες στην Ελλάδα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αν η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει άμεσα άλλα μέτρα;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, κ. Καντέλη, υπήρξε μια εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης, αυτού του πολέμου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.
Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία.
Υπήρξε μία διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, ακόμα, να σας πω κάτι περισσότερο.
Θα επαναλάβω όμως αυτό το οποίο έχω ξαναπεί: ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις σκέψεις που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Μαρία Ψαρά (STAR): Κύριε Πρόεδρε, επίσης κατά την είσοδό σας, θέσατε το ζήτημα της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέσατε μέσα στην αίθουσα στους ηγέτες; Αν ναι, τι υποδοχή είχε; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός ενεργοποίησης, αν και εφόσον ένα κράτος μέλος δεχτεί επίθεση; Και πόσο σύντομα μπορούμε να το περιμένουμε αυτό;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, κα Ψαρά, θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχτηκε η Κύπρος πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έσπευσαν να συνδράμουν την Κύπρο, προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη, έτσι ώστε η Κύπρος να αισθάνεται απολύτως ασφαλής.
Όπως είπε και ο Κύπριος Πρόεδρος, αποτέλεσε ουσιαστικά μία de facto, αν όχι de jure ενεργοποίηση του Άρθρου 42, παράγραφος 7, ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα έλεγα ότι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και η κα Kallas αναγνώρισαν, μαζί με τους συναδέλφους μας, την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια βήματα παραπέρα. Να χαράξουμε, δηλαδή, έναν σαφή οδικό χάρτη, με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα, ποια θα ήταν τα βήματα τα οποία θα παίρναμε ανάλογα με το είδος της απειλής.
Θεωρώ ότι αυτή είναι μία πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας, αλλά και για την Κύπρο, καθώς μιλούσα επιστάμενα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δώσουμε περιεχόμενο και, θα έλεγα, βάθος σε αυτή την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στον δημόσιο διάλογο μάλλον είχε «παραπέσει».
Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μία ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ’ επιτάσεως να προχωρήσει αυτή η συζήτηση σε μία κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
Σοφία Φασουλάκη (MEGA): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση ότι βάζει πιο βαθιά την Ελλάδα στον πόλεμο, εξαιτίας της αναχαίτισης δύο ιρανικών πυραύλων από Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τελικά βάζει αυτή η κίνηση την Ελλάδα στον πόλεμο;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Φασουλάκη, οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμων.
Και η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μία αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας την οποία έχουμε κάνει με τη Σαουδική Αραβία.
Κατά συνέπεια, δεν θα έπρεπε κανείς να βγάζει περισσότερα συμπεράσματα, παρά μόνο να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν, σε μια πολυσύνθετη άσκηση, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.
Τονίζω όμως, και πάλι, ότι ήταν μία αμιγώς αμυντική ενέργεια, στα πλαίσια μιας συμφωνίας η οποία έχει γίνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξάλλου αποτελεί και στρατηγικό εταίρο της χώρας μας εδώ και αρκετά χρόνια.
Και σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται «καλά και πώς ωφελείται η Ελλάδα από μία τέτοια πρωτοβουλία;», θα πω μία κουβέντα μόνο: εάν τα διυλιστήρια αυτά, ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε να ήσασταν απολύτως βέβαιοι ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι. Διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα.
Ελλάδα και Γαλλία πρωταγωνιστήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ανάγκη να εντυπωθεί μία πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν είτε αυτές βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου (ΕΡΤ): Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Θα παραμείνω στο μακρύ «δόρυ» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Θα γνωρίζετε ότι η μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς της Τουρκίας.
Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γείτονα, η Τουρκία έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθειά της να ανεβάσει σε διεθνές επίπεδο το ζήτημα. Πώς σχολιάζετε αυτές τις ενέργειες;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι, αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία.
Μία κουβέντα μόνο επ’ αυτού: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Maria Tadeo (Euronews): Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Μια πολύ σύντομη ερώτηση μόνο. Πάντα λέγατε ότι η οικονομία είναι πολύ σημαντική για εσάς. Η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντική για εσάς. Στα συμπεράσματα δεν είναι καθόλου σαφές τι ακριβώς ζητούν οι ηγέτες. Λέτε «κατάλληλα μέτρα». Ποια μέτρα θέλετε να δείτε στον τομέα της ενέργειας; Θα λέγατε ότι αυτό που βιώνουμε είναι ενεργειακή κρίση ή απλώς ενεργειακό σοκ;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Προς το παρόν, πρόκειται για ενεργειακό σοκ και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε μακροχρόνια ενεργειακή κρίση. Ασφαλώς, ο καλύτερος τρόπος για να εκτονωθεί η κατάσταση θα ήταν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατόν, να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων ως προς την ενέργεια.
Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή των καταναλωτών και τις επιχειρήσεις μας.
Και θα έλεγα ότι αυτή η κρίση έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση που διεξάγουμε σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Γνωρίζουμε ότι, ακόμη και πριν από τον πόλεμο, οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη ήταν υπερβολικά υψηλές. Το ζήτημα αυτό είχε τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάποιο καιρό και η κρίση προσδίδει μια νέα αίσθηση επείγοντος όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπήρχαν ήδη, αλλά που φυσικά έχουν αυξηθεί αφότου ξέσπασε πρόσφατα ο πόλεμος.
Jessica Parker (BBC News): Κύριε Πρωθυπουργέ, διερευνούμε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν μετανάστες για να απωθούν άλλους μετανάστες προς την Τουρκία στον Έβρο. Γνωρίζετε αυτές τις καταγγελίες; Θα τις διερευνήσετε;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω καμία γνώση αυτών των ισχυρισμών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στα σημερινά συμπεράσματα: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη που έκανε το 2015.
Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτές τις πολιτικές.
Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015. Σας ευχαριστώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
