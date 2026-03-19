Πιερρακάκης πριν τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύ νωρίς για δραστικά μέτρα μείωσης των τιμών στην ενέργεια
Βασική μεταβλητή το πότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, είπε ο επικεφαλής του Eurogroup
Είναι πολύ νωρίς για να ληφθούν δραστικά μέτρα με σκοπό τη μείωση των τιμών της ενέργειας που έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στους δημοσιογράφους καθώς κατευθυνόταν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η βασική μεταβλητή είναι ο χρόνος επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά λόγω των απειλών του Ιράν κατά της ναυτιλίας.
«Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει την παρούσα συγκυρία, αυτή είναι η λέξη “αβεβαιότητα”», είπε ακόμη στους δημοσιογράφους.
«Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, θα καθοριστεί αν οι απαντήσεις θα είναι κυρίως εθνικές ή περισσότερο ευρωπαϊκές. Η διάρκεια και το μέγεθος της διαταραχής θα καθορίσουν ποια εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε την εμπειρία του 2022 και τις απόψεις των κρατών-μελών», όπως ανέφερε.
Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Πιερρακάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές της έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο ως προς το κόστος της ενέργειας και των βασικών αγαθών, όσο και ως προς το αίσθημα ασφαλείας τους.
Και αν υπάρχει μία λέξη που καθορίζει τη σημερινή συγκυρία και που να αποτυπώνει το «εδώ και τώρα», αυτή είναι η αβεβαιότητα.
Τόσο η διάρκεια της κρίσης όσο και το μέγεθος της αναταραχής που αυτή θα προκαλέσει στην οικονομία θα καθορίσουν την ένταση και τη φύση της ευρωπαϊκής απάντησης. Είναι αυτονόητο ότι ο αντίκτυπος στο εμπόριο, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο συνολικό οικονομικό αποτύπωμα είναι στοιχεία που παρακολουθούμε στενά ως Ευρωπαίοι.
Η διαχείριση της κρίσης είναι προφανώς καίριας σημασίας, υπαρξιακής ουσιαστικά, και όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια κρίση πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα στηρίξουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Ωστόσο, θα έλεγα ότι εξίσου σημαντικό, και ίσως ακόμη περισσότερο, είναι η θωράκιση των θεμελίων των οικονομιών μας σε βάθος χρόνου. Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, σήμερα θα ενημερώσω τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το έργο του Eurogroup και ιδιαίτερα για τα επόμενα βήματα.
Έχουμε έναν κοινό και πολύ σαφή στόχο: να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και αυτό θα το πετύχουμε με την άρση των εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την κινητοποίηση ανενεργών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας.
Αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση: Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και ξέρουμε και πώς να το κάνουμε. Και τα τρία απαραίτητα στοιχεία είναι η αποφασιστικότητα, η αίσθηση καθήκοντος και πάνω απ’ όλα η ταχύτητα. Δεν είναι ώρα για δισταγμούς. Είναι ώρα για αποφάσεις».
