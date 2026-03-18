Βολές στην κυβέρνηση από την Αλεξανδρούπολη ετοιμάζει ο Τσίπρας, «σιωπητήριο» για την Κεντροαριστερά
Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο «Ιθάκη» και θέτει δίλημμα εξωτερικής πολιτικής, ενώ προειδοποιεί για έκρηξη τιμών και αφήνει ανοιχτό το επόμενο πολιτικό του βήμα
Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση αναμένεται να εξαπολύσει σήμερα από την πρωτεύουσα του Έβρου ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών, παρουσιάζοντας απόψε στις 18:30 το νέο του βιβλίο «Ιθάκη», στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως.
Ανακαλώντας όσα ο ίδιος έχει γράψει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρείται πως θα κινηθεί σε υψηλούς τόνους, τόσο αναφορικά με την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν όσο και σε σχέση με τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τη στάση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί, άλλωστε, το 10ο κεφάλαιο της «Ιθάκης» με τίτλο «η Ελλάδα ψηλότερα», στο οποίο ο κ. Τσίπρας περιγράφει τα ζητούμενα κατά τον ίδιο ως προς τη χάραξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όταν διαθέτει την εμπειρία της επίσκεψης και στην Τεχεράνη, όπου μετέβη ως Πρωθυπουργός, το 2016.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αλέξης Τσίπρα κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για τα «ημίμετρα» που έχει εξαγγείλει «θεσπίζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση. Και όπως σε κάθε πληθωριστική κρίση, έτσι και τώρα τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν από τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ», όπως είπε. «Ήδη η αύξηση εσόδων από τις αυξήσεις στα καύσιμα αγγίζει το 30%. Και που αναμένεται να καταλήξουν ; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι για άλλη μια φορά μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν όμως κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές. Και έτσι ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ. Αισχροκέρδεια που δεν περίμενε βέβαια μόνο τους πολέμους. Γιατί το ίδιο συμβαίνει εδώ και καιρό και με την ενεργειακή μετάβαση. Μια μετάβαση η οποία από ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και απαγγίστρωση από τα καρτέλ, έγινε ακριβώς το αντίθετο, δημιούργησε μια Ενεργειακή Ολιγαρχία», όπως επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Νέο δίπολοΕπιπρόσθετα, ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του θα εξηγήσει διεξοδικά, κατά πληροφορίες, την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις, θέτοντας ένα νέο δίπολο: αυτό ανάμεσα στην «εθνική υποτέλεια» ή την «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας», όπως αναμένεται να περιγράψει. Ως προς τα εθνικά θέματα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κριτική προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ θα επαναλάβει από πλευράς του τις σαφείς «κόκκινες γραμμές» ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σκιαγραφώντας μια αντιπολεμική από τη μια, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική γραμμή για την εξωτερική πολιτική, ο πρώην Πρωθυπουργός εκτιμάται πως θα τεθεί κατά του πολέμου και υπέρ της ρεαλιστικής προσέγγισης. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Τσίπρας δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί με σαφήνεια και για το ζήτημα της ασφάλειας των κρατών - μελών της ΕΕ ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν, ενώ παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.
Έκρηξη τιμώνΕκτός από τη γεωπολιτική διάσταση του πολέμου, ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτησή του στην Αλεξανδρούπολη στην αλυσιδωτή έκρηξη τιμών, η οποία εκτιμά πως θα πυροδοτηθεί στην Ελλάδα, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Παράμετρο που επιχείρησε να αναδείξει και με την ομιλία του στην Κοζάνη, αλλά και με τη πρόσφατη ανάρτησή του με αφορμή την επεξεργασία του Ινστιτούτου για την «Ενεργειακή Δημοκρατία».
«Σιωπητήριο» για το επόμενο βήμαΤαυτόχρονα, το γεγονός ότι η σημερινή παρουσίαση του πρώην Πρωθυπουργού συμπίπτει με μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά και το πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δεν φαίνεται να τον ωθεί στο να ανοίξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα χαρτιά του ως προς τις πολιτικές του πρωτοβουλίες, ακόμη και αν η συζήτηση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου, η υποψία διαζυγίου στην Νέα Αριστερά και η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είναι μερικά από τα ζητήματα που πιάνουν οι αντένες των στενών του συνεργατών.
