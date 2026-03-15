Νεύρα στον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα: «Οδικό χάρτη» προς τις εκλογές ζητά η πλευρά Πολάκη
Εσωκομματικές πιέσεις για ξεκαθάρισμα συνεργασιών ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής - Στελέχη ζητούν να αποσαφηνιστεί η στάση απέναντι σε πιθανό νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα
Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια» ανέφερε ως κατακλείδα προ ημερών σε κείμενό του προς τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός, Τρύφων Αλεξιάδης. Μόνο που τη φράση αυτή, φέρεται να διατύπωσε ο Παύλος Πολάκης στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δίνοντας ένα στίγμα για τα όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην σκιά του Αλέξη Τσίπρα.
Με την επισήμανση αρκετών στελεχών ότι ο πρώην Πρωθυπουργός “έχει αργήσει” να ανοίξει τα χαρτιά του, ο Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος ανήκει στην “ομάδα Πολάκη” ζητά στις γραμμές του κειμένου του έναν “οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές”, ενώ και άλλα στελέχη της ίδιας αντίληψης θεωρούν ότι πρέπει “να λήξει το θέμα των συνεργασιών” και να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το αμέσως επόμενο διάστημα τι θα κάνει με τα όμορα κόμματα και ιδιώς το κυοφορούμενο “κόμμα Τσίπρα”.
Υπό αυτήν την έννοια, ο κ. Αλεξιάδης μοιράστηκε το κείμενό του με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο, ωστόσο, στην πορεία διέρρευσε, αν και η πλευρά Πολάκη δεν προκρίνει μια “στάση ύπνωσης” του κόμματος μέχρι την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στάση την οποία φαίνεται να επιλέγουν σιωπηρά στο παρασκήνιο ορισμένα πρωτοκλασάτα στελέχη, ακόμη και αν αυτή αποδεικνύεται διαλυτική με το πέρασμα του χρόνου για την Κουμουνδούρου, που κατρακυλά και άλλο στις δημοσκοπήσεις.
Την ίδια στιγμή, ο Παύλος Πολάκης θα ήταν δύσκολα ένα πρόσωπο, το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός θα έπαιρνε μαζί του στο νέο του κομματικό εγχείρημα. Ωστόσο, η “αριστερή πτέρυγα” της Νέας Αριστεράς, η Λαϊκή Ενότητα σε συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά ακόμη και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν καταφύγιο για όσους μείνουν εκτός νυμφώνος Τσίπρα. Εξάλλου, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης στο κείμενό του δεν κόβει τις γέφυρες ευρύτερα, καθώς προτείνει τη “διακήρυξη εκλογικής συμμαχίας” και στην συνέχεια την ανάδειξη “Προγραμματικών Αξόνων”, πάνω στους οποίους αυτή θα δομηθεί.
Την ίδια στιγμή, πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιθυμούν η επόμενη ημέρα του κόμματος να μην προκύψει μέσα από διάλυση της Κουμουνδούρου και κατά μόνας τυχόν προσχωρήσεις στο “κόμμα Τσίπρα”, αλλά η μετάβαση να γίνει “συντεταγμένα”, δηλαδή όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να ενταχθεί ως ενιαίο σώμα στο νέο σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού, χωρίς να εξαιρούνται πρόσωπα που έχουν απασχολήσει αρνητικά τη δημόσια σφαίρα, όλα τα τελευταία χρόνια, όπως και τις σελίδες της “Ιθάκης”.
Τη σχετική, εσωκομματική συζήτηση, η οποία φουντώνει μέρα με την μέρα όσο ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανοίγει τα χαρτιά του πυροδότησε ακόμη περισσότερο η αποστροφή του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη, που σε πιο προωθημένη από την ηγεσία θέση, υποστήριξε πως «ο αρχηγός ενός συμμαχικού σχήματος θα είναι αυτός που μπορεί να πάει καλύτερα», εγκαλώντας το ΠΑΣΟΚ για την επιλογή της αυτόνομης πορείας και “φωτογραφίζοντας” τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ηγέτη ενός τέτοιου σχήματος.
Από πλευράς του, πάντως, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εφημερίδα “Πελοπόννησος” και ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως πρέπει “να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα και ένα κοινό ψηφοδέλτιο” αναφορικά με το ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τον πρώην Πρωθυπουργό, περιγράφοντας ένα θεσμικό πλαίσιο, που, ωστόσο, χωρά όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου, χωρίς εξαιρέσεις.
“Μοντέλο Πελεγρίνη”Η συγκυρία, σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται προς όφελος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς η συμμετοχή του πρώην Υφυπουργού Παιδείας της διακυβέρνησης Τσίπρα, Θεοδόση Πελεγρίνη στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε την σχετική συζήτηση για την επόμενη ημέρα όσων δεν χωρέσουν στην “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την όρεξη μερίδας πασοκογενών στελεχών. Ήδη, στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη φέρονται οι Νίνα Κασιμάτη και Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ σε περίπτωση που τελικά η Κουμουνδούρου μείνει “στα χέρια του Παύλου Πολάκη”, σενάριο που μοιάζει υπαρκτό σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και σταχυολόγησης ορισμένων μόνο από τους πρώην συντρόφους του, τότε η “μεταγραφική” δυναμική της Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να ευνοηθεί, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα έχει βγει οριστικά από το προοδευτικό κάδρο.
