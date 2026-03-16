Χάσμα στον ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες: Καλπάκης κατά Πολάκη και πιέσεις εκατέρωθεν στον Φάμελλο, πώς είδαν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ
Χάσμα στον ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες: Καλπάκης κατά Πολάκη και πιέσεις εκατέρωθεν στον Φάμελλο, πώς είδαν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ
Η αναμονή Τσίπρα τροφοδοτεί την αβεβαιότητα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγράφει κινητικότητα, ενισχύει την αυτόνομη πορεία του και προκαλεί νέο προβληματισμό στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
Εντείνεται μέρα με την μέρα η εσωκομματική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η στάση αναμονής που κρατά απέναντι στα πράγματα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας αυξάνει την εσωτερική νευρικότητα, αφού μειώνει δραστικά τις προσωπικές επιλογές και... διαφυγές των κορυφαίων στελεχών, την ώρα που κινητικότητα εμφανίζει στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βλέπουν το ΠΑΣΟΚ να εμμένει στην αυτόνομη πορεία του στο δρόμο προς τις κάλπες, ενώ προβληματίζονται από τη χθεσινή συμμετοχή στις «πράσινες» προσυνεδριακές διαδικασίες, που ξεπέρασε τις 150.000, διαβλέποντας τον «κίνδυνο επανασυσπείρωσης», όπως λένε, της Χαριλάου Τρικούπη. Πολύ περισσότερο όταν η «μεταγραφή» του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υφυπουργού Παιδείας επί Τσίπρα στο «πράσινο» στρατόπεδο, ερμηνεύεται ως «έμμεσο σήμα» από αρκετούς, αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με νυν και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –και παράλληλα και της Νέας Αριστεράς- που εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τείνει μια «γενναιόδωρη» χείρα φιλίας προς πρόσωπα που σχετίστηκαν με την Κουμουνδούρου τα προηγούμενα χρόνια σε μια απόπειρα ανάδειξης της Χαριλάου Τρικούπη σε ηγεμονική δύναμη του χώρου, χωρίς, όμως, να μπορούν να προδικάσουν αν μια τέτοια εξέλιξη θα συμβεί απαραίτητα, σε προεκλογικό χρόνο.
Στην Κουμουνδούρου, ωστόσο, βλέπουν τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να φλερτάρουν με ιστορικά χαμηλά, αλλά και την Νέα Αριστερά να μην αποφασίσει σε άμεσο χρόνο το επόμενο βήμα, τουλάχιστον από εκείνα τα στελέχη της Πατησίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις διεργασίες για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σε αυτό το τοπίο, συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Γραμματεία και ακολούθως το επόμενο Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με όλα τα εσωκομματικά βλέμματα να στρέφονται στον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.
Αφενός γιατί η πλευρά Πολάκη επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές και αφετέρου διότι οι άλλοτε «πραιτωριανοί» της «φρουράς Τσίπρα» δεν θέλουν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με τον πρώην Πρωθυπουργό από τις επικείμενες συλλογικές αποφάσεις. Με το κλίμα να «θερμαίνεται» αλά παλαιά τις τελευταίες ημέρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το κόμμα «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια» φέρεται να ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Παύλος Πολάκης δίνοντας τον τόνο, όταν στελέχη που πρόσκεινται στο βουλευτή Χανίων, όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης ζητούν «οδικό χάρτη» και καθαρό τοπίο για τις συνεργασίες ενόψει εκλογών.
Από την άλλη, η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη με την οποία τοποθέτησε τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο επικεφαλής ενός συμμαχικού σχήματος άναψε νέες φωτιές ανάμεσα στις δυο κυρίαρχες φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ στο βουλευτή Χανίων απάντησε εμμέσως χθες με συνέντευξη του στην «Αυγή» και ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται», επισημαίνοντας εμφατικά την ανάγκη προοδευτικών συνεργασιών. Άλλωστε, «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, όμως, είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. - και πολιτικά και ως προς τη λειτουργία του και καταλαμβάνει αντικειμενικά μεγάλο μέρος και στις εσωτερικές μας συζητήσεις» συνέχισε ο κ. Καλπάκης, χωρίς να αρνείται την ύπαρξη του «ελέφαντα στο δωμάτιο» της Κουμουνδούρου, που δεν είναι άλλος από την στάση του Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη πίεση μεταφέρεται στην ηγεσία του κόμματος αναφορικά με το εάν ο Σωκράτης Φάμελλος θα τραβήξει τελικά μια διαχωριστική γραμμή, επιλέγοντας είτε την πλευρά Πολάκη, που εστιάζει στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη στα στελέχη που προκρίνουν τις συνεργασίες, περιμένοντας το επίσημο νεύμα του πρώην Πρωθυπουργού. Στο ενδεχόμενο, μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μείνει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, στελέχη των δύο πλευρών προεξοφλούν πως το εσωκομματικό θερμόμετρο μπορεί και να ανεβεί απότομα, με δεδομένο ότι ο «χρόνος τελειώνει», όπως λένε, αποστροφή που δεν εξαιρεί τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο επίσης αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποδίδουν «αχρείαστη καθυστέρηση». Εξάλλου, το άρθρο του Θανάση Καρτερού εξ’ απορρήτων συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο κατέθεσε δημόσια τον προβληματισμό του για το «αν πρέπει να βιαστεί ο Αλέξης Τσίπρας» στην "Εφημερίδα των Συντακτών" δεν πέρασε απαρατήρητο από όλες τις πτέρυγες της Κουμουνδούρου. Ακόμη και αν η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο παραμένει ρευστή και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται διατεθειμένο για μια «απενοχοποιημένη διεύρυνση», όπως εξηγούν έμπειρα στελέχη του.
Συγκεκριμένα, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βλέπουν το ΠΑΣΟΚ να εμμένει στην αυτόνομη πορεία του στο δρόμο προς τις κάλπες, ενώ προβληματίζονται από τη χθεσινή συμμετοχή στις «πράσινες» προσυνεδριακές διαδικασίες, που ξεπέρασε τις 150.000, διαβλέποντας τον «κίνδυνο επανασυσπείρωσης», όπως λένε, της Χαριλάου Τρικούπη. Πολύ περισσότερο όταν η «μεταγραφή» του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υφυπουργού Παιδείας επί Τσίπρα στο «πράσινο» στρατόπεδο, ερμηνεύεται ως «έμμεσο σήμα» από αρκετούς, αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με νυν και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –και παράλληλα και της Νέας Αριστεράς- που εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τείνει μια «γενναιόδωρη» χείρα φιλίας προς πρόσωπα που σχετίστηκαν με την Κουμουνδούρου τα προηγούμενα χρόνια σε μια απόπειρα ανάδειξης της Χαριλάου Τρικούπη σε ηγεμονική δύναμη του χώρου, χωρίς, όμως, να μπορούν να προδικάσουν αν μια τέτοια εξέλιξη θα συμβεί απαραίτητα, σε προεκλογικό χρόνο.
Στην Κουμουνδούρου, ωστόσο, βλέπουν τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να φλερτάρουν με ιστορικά χαμηλά, αλλά και την Νέα Αριστερά να μην αποφασίσει σε άμεσο χρόνο το επόμενο βήμα, τουλάχιστον από εκείνα τα στελέχη της Πατησίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις διεργασίες για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σε αυτό το τοπίο, συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Γραμματεία και ακολούθως το επόμενο Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με όλα τα εσωκομματικά βλέμματα να στρέφονται στον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.
Αφενός γιατί η πλευρά Πολάκη επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές και αφετέρου διότι οι άλλοτε «πραιτωριανοί» της «φρουράς Τσίπρα» δεν θέλουν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με τον πρώην Πρωθυπουργό από τις επικείμενες συλλογικές αποφάσεις. Με το κλίμα να «θερμαίνεται» αλά παλαιά τις τελευταίες ημέρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το κόμμα «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια» φέρεται να ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Παύλος Πολάκης δίνοντας τον τόνο, όταν στελέχη που πρόσκεινται στο βουλευτή Χανίων, όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης ζητούν «οδικό χάρτη» και καθαρό τοπίο για τις συνεργασίες ενόψει εκλογών.
Από την άλλη, η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Ζαχαριάδη με την οποία τοποθέτησε τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο επικεφαλής ενός συμμαχικού σχήματος άναψε νέες φωτιές ανάμεσα στις δυο κυρίαρχες φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ στο βουλευτή Χανίων απάντησε εμμέσως χθες με συνέντευξη του στην «Αυγή» και ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται», επισημαίνοντας εμφατικά την ανάγκη προοδευτικών συνεργασιών. Άλλωστε, «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, όμως, είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. - και πολιτικά και ως προς τη λειτουργία του και καταλαμβάνει αντικειμενικά μεγάλο μέρος και στις εσωτερικές μας συζητήσεις» συνέχισε ο κ. Καλπάκης, χωρίς να αρνείται την ύπαρξη του «ελέφαντα στο δωμάτιο» της Κουμουνδούρου, που δεν είναι άλλος από την στάση του Αλέξη Τσίπρα.
Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη πίεση μεταφέρεται στην ηγεσία του κόμματος αναφορικά με το εάν ο Σωκράτης Φάμελλος θα τραβήξει τελικά μια διαχωριστική γραμμή, επιλέγοντας είτε την πλευρά Πολάκη, που εστιάζει στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη στα στελέχη που προκρίνουν τις συνεργασίες, περιμένοντας το επίσημο νεύμα του πρώην Πρωθυπουργού. Στο ενδεχόμενο, μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μείνει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, στελέχη των δύο πλευρών προεξοφλούν πως το εσωκομματικό θερμόμετρο μπορεί και να ανεβεί απότομα, με δεδομένο ότι ο «χρόνος τελειώνει», όπως λένε, αποστροφή που δεν εξαιρεί τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο επίσης αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποδίδουν «αχρείαστη καθυστέρηση». Εξάλλου, το άρθρο του Θανάση Καρτερού εξ’ απορρήτων συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο κατέθεσε δημόσια τον προβληματισμό του για το «αν πρέπει να βιαστεί ο Αλέξης Τσίπρας» στην "Εφημερίδα των Συντακτών" δεν πέρασε απαρατήρητο από όλες τις πτέρυγες της Κουμουνδούρου. Ακόμη και αν η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο παραμένει ρευστή και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται διατεθειμένο για μια «απενοχοποιημένη διεύρυνση», όπως εξηγούν έμπειρα στελέχη του.
