Στη Λάρισα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ, αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο προσυνεδριακός διάλογος θα οδηγήσει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα





Στη Λάρισα θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης , όπου στις 13:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.Οι εργασίες του προσυνεδρίου στην Λάρισα θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος,

Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.



13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

13.03.2026, 18:19