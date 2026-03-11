Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για τo Athens Alitheia Forum: Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή

Θέλουν πολίτες που δεν θα ρωτούν, που δεν θα αμφισβητούν, που θα δέχονται το σκοτάδι ως κανονικότητα, λέει αναφερόμενη στο Athens Alitheia Forum