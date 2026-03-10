Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Στο 23% ανέβηκε η ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του πρωθυπουργού - Στο ερώτημα αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα, το «δεν υπάρχει» παίρνει 54% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας με 5%