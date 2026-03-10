Συνέδριο Athens Alitheia Forum για τα fake news - Μαρινάκης: Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, αλλά συλλογική ευθύνη

Στη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της τοξικότητας στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωποςστον χαιρετισμό που απηύθυνε την Τρίτη 10 Μαρτίου κατά την έναρξη του διήμερου Συνεδρίου Athens Alitheia Forum «Confronting fake news and toxic discourse» (Αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο).Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν είναι υπόθεση ενός θεσμού ή μιας κυβέρνησης, είναι μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί συνεργασία, γνώση και αποφασιστικότητα», γι' αυτό και «το Αthens Alitheia Forum δεν δημιουργήθηκε τυχαία», αλλά «στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ως ένας χώρος που θα τίθενται δύσκολα ερωτήματα, θα κατατίθενται προτάσεις και θα προκύπτουν ουσιαστικά συμπεράσματα, γιατί η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από μεγάλα λόγια, έχει ανάγκη από πράξεις».O κ. Μαρινάκης τόνισε πως «καθημερινά δημιουργείται ένα κλίμα έντασης, καχυποψίας και σύγχυσης, ένα κλίμα που δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο, αυτό ούτως ή άλλος είναι και το κύμητρο των περισσότερων περιπτώσεων διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Ένα κλίμα που πολλές φορές μας αναγκάζει να αφιερώνουμε πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας και του δημόσιου λόγου όχι στο να παράγουμε πολιτική, με τις αντιθέσεις που έχει αυτή, αλλά να αποδομούμε ψευδείς ειδήσεις», οι οποίες «κατασκευάζονται και αναπαράγονται ώστε να μπερδεύουν τους πολίτες να δημιουργούν ένα κλίμα οργής και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως γεννώνται κρίσιμα ερωτήματα απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα για το «ποιος είναι τελικά ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ενημέρωση των πολιτών, εάν είναι απλώς εργαλεία επικοινωνίας ή έχουν μετατραπεί στους βασικούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης» και «τι επίδραση έχουν αυτά στη δημοκρατία, πόσο αναγκαίο είναι να συζητήσουμε σοβαρά τα ηλικιακά όρια στη χρήση των social media», γιατί, όπως εξήγησε, «δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε έναν ωκεανό πληροφορίας χωρίς φίλτρα» και πρέπει να μπορούν να «έχουν την ωριμότητα να διακρίνουν την πραγματικότητα από την κατασκευασμένη είδηση».Όπως πρόσθεσε, η ελευθερία του λόγου, της πληροφόρησης, της έκφρασης είναι θεμελιώδης αλλά καμία ελευθερία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για όσους επιλέγουν να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, την αλήθεια για προσωπικό όφελος ειδικά όταν οι δέκτες είναι παιδιά και έφηβοι» και «πρέπει να τους δίνουμε τα εργαλεία να σκέφτονται κριτικά». Παράλληλα εξήρε τη σημασία που έχει «η παιδεία στην ψηφιακή εποχή».«Επιδιώκουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πραγματικές αλλαγές για την ενίσχυση των δημοσιογράφων, για την ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου αλλά και για ακόμα περισσότερες πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα προστατέψουν τους πολίτες και θα θωρακίσουν την αλήθεια και τον δημόσιο διάλογο» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως το Φόρουμ φιλοδοξεί «να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου», ώστε «να ασκείται κριτική χωρίς τοξικότητα, να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις χωρίς φανατισμό, να αναζητείται η αλήθεια χωρίς κραυγές και χωρίς σκοπιμότητες».«Να γίνει το Φόρουμ και μία ευκαιρία να ξανασυστηθούμε, να θυμηθούμε όλη τη διαφορά ανάμεσα στην εύκολη κραυγή και την τεκμηριωμένη δημοσιογραφία, ανάμεσα στους ιεροκήρυκες των μέσων και των δήθεν σατιρικών εκπομπών και στις κουκούλες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη μία πλευρά και από την άλλη στη δημοσιογραφία που ερευνά διασταυρώνει, αμφισβητεί και τεκμηριώνει γιατί η αλήθεια δεν είναι σύνθημα, είναι ευθύνη».



Athens Alitheia Forum - Για την αλληλεπίδραση των bots με την κοινωνία μίλησαν δημοσιογράφοι και ειδικοί επικοινωνίας

Ο ΥΠΕΞ ανακοίνωσε στο συνέδριο ότι την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η “Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center μέσω του οποίου το ΥΠΕΞ θα συλλέγει τις ειδήσεις για να κατανοεί πως προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, θα ελέγχει ενδεχόμενη παραπληροφόρησηώστε να αντιμετωπιστεί και θα διευκολύνει στη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας. «Τι μπορούμε να κάνουμε για την παραπληροφόρηση. Να αντιτάξουμε την αλήθεια και να καλλιεργήσουμε την αξία της αλήθειας. Η αλήθεια είναι συνθήκη για την πραγματική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων. Μίλησε για περίοδο μετα-αλήθειας που στην πραγματικόητητα είναι ένα θολο τοπίο μεταξύ πραγματικότητας και συναισθήματος. Η σύγχρονη χειραγώγηση έχει στόχο να υποταχθεί η εικόνα στο συναίσθημα. Η επιβεβαίωση της όποιας πληροφορίας να γίνει δεύτερη φύση».Μίλησε για επικείμενη αλλαγή του κανονισμού της Βουλής: «Έκανα την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση που αφορούσε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή τον «κόφτη». Θα πάρουν επιστολή και οι 300 βουλευτές να πουν την άποψή τους. Θα κωδικοποιηθούν οι προτάσεις. Θα παραδοθούν στο επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής όπου προΐσταται ένας εμβληματικός καθηγητής συνταγματολόγος ο Κώστας ο Μαυριάς και θα κάνει την πρόταση, γιατί θέλω να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Οι πειθαρχικές ποινές, γιατί εγώ αυτό είπα, η κοινοβουλευτική συμπεριφορά, δηλαδή παραδείγματος χάριν στην εξεταστική τα είδατε, αλλά έχετε ευθύνη και εσείς διότι τα ‘γαλλικά’ που ανταλλάσσουμε μέσα στη Βουλή γίνονται πρώτη είδηση στα δελτία των καναλιών σας… Ναι, θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Είναι αστείο να είναι η αυστηρότερη ποινή να είναι μισός μισθός»«Υπάρχει πλέον μια μεγάλη γκάμα μέτρων που έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν ληφθεί από αυτή την Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης, να υπηρετούν την ενημέρωση ως βασικό στοιχείο της Δημοκρατίας». Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε: «Η Κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων, τη στήριξη της ελευθερίας διατύπωσης απόψεων από τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης. Έχουμε καταργήσει το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, έχουμε δώσει πολλά εργαλεία για να μην επιβαρύνονται οι δημοσιογράφοι με υπέρογκα ποσά σε αγωγές που μπορεί να κινούν πολίτες εναντίον τους». Ακόμη, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε: «Δυστυχώς, η αλήθεια παίρνει χρόνο για να τεκμηριωθεί, ενώ το ψέμα «τρέχει» πολύ πιο γρήγορα διαχρονικά, από αρχαιοτάτων χρόνων, σήμερα ακόμη περισσότερο. Τα τεχνολογικά Μέσα βοηθούν στην εκθετική διάχυση των ψεμάτων, των θεωριών συνομωσίας. Επομένως, η δική μας αποστολή είναι αυτή ακριβώς».«Έχω την εκτίμηση ότι ζούμε τη μεγαλύτερη αλλαγή κοινωνικά που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Μακράν μεγαλύτερη από την βιομηχανική επανάσταση. Γιατί οι επιρροές είναι πολύ μεγαλύτερες σε κάθε επίπεδο της ζωής μας και πολύ πιο σύντομες. Δεν προλαβαίνουμε να τις αφομοιώσουμε».«Έχεις μια κοινωνία η οποία έχει τα δικά της ερεθίσματα, έχει τα δικά της συναισθήματα η οποία όμως δεν λειτουργεί εν κενώ, επηρεάζεται. Και καθώς οι αλγόριθμοι αρέσκονται στην ίντριγκα, στο κακό, στην ένταση παρασύρουν πολύ συχνά και την κοινωνία μαζί τους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οργανωμένα συστήματα χειραγώγησης τα οποία δεν διαθέτουν μόνο οι κατέχοντες δύναμη αλλά και οι κατέχοντες χρήμα και οι κατέχοντες γνώση. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και δυστυχώς δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει και οι πολιτικοί να δουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή η τοξικότητα είναι καλή όταν μας εξυπηρετεί, αλλά είναι κακιά όταν στρέφεται εναντίον μας. με τον ίδιο τρόπο να ασκείται και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι και θύμα των αλγορίθμων, της τοξικότητας που προκαλείται, αλλά είναι και θύτης, είναι και παραγωγός της τοξικότητας».«Μετά το AI πρέπει να υπάρχει ο δημοσιογράφος. Πρέπει να υπάρχει η ανθρώπινη νοημοσύνη. Πρέπει να τσεκάρεις αυτό που το AI σου δίνει. Διαφορετικά ο κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις είναι μεγάλος»