Μακρόν: Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον

«Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος