Μακρόν: Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον

Στην Πάφο βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, εν όψει της τριμερής συνάντησης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις επιθέσεις στην Κύπρο.
Πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σε μία ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον».
«Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους», σημείωσε ο Μακρόν.
«Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο», ανέφερε.
Επίσης, ο Μακρόν δήλωσε πως πριν επιστρέψει στο Παρίσι θα μεταβεί στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle για ενημέρωση επί της κατάστασης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου:
«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους.
Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.
Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».
Μετά την ολοκλήρωση της τριμερής συνάντησης οι τρεις ηγέτες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις.
À l’invitation du Président Nikos Christodoulides, je suis à Chypre, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotakis.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026
La sécurité de tous les Européens est notre intérêt commun. Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre,… pic.twitter.com/DVgQ0vgfb4
