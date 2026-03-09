Σήμερα η τριμερής Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στην Πάφο: «Ασπίδα» για την Κύπρο και μήνυμα υπεράσπισης του ευρωπαϊκού εδάφους

Παράλληλα θεωρείται θέμα χρόνου η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρώτες παρεμβάσεις έναντι των φαινομένων ανατιμήσεων και δυνητικής αισχροκέρδειας, με το ρολόι να μετρά αντίστροφα από την Τετάρτη και μετά