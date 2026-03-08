Παπασταύρου για Τσίπρα: «Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”»



Τι είπε ο Σταύρος Παπασταύρου για την τιμή στο ρεύμα



Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι

11% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «

Ακόμα κι αυτή όμως είναι μια παραπλανητική εικόνα, αν συνυπολογίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Τότε, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, θα δούμε ότι το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές στην Ελλάδα είναι 40% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα μεταξύ των 27 της Ε.Ε.

Κι αυτό δεν είναι «επίτευγμα» μόνο του Πούτιν ή του Ζελένσκι.

Είναι κυρίως κατόρθωμα του κυρίου Μητσοτάκη.

Ο οποίος έχει βαρύτατες ευθύνες για την παράδοση της ΔΕΗ στη συμμαχία των καρτέλ και την κερδοσκοπία.

Για τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, καταστροφική τόσο για την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, όσο και για τη Δυτική Μακεδονία».





Παπασταύρου για συμβάσεις με τη Chevron

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικριτικός για τον Τραμπ. Μιλούσε για τραμπισμό ως βρισιά και κατηγορία εναντίον μου. Σήμερα εμφανίζεται ως γελωτοποιός του βασιλιά, εκλιπαρώντας για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά που τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του».«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, όχι αυτοί. Ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη… Επικίνδυνα ανεύθυνος είναι αυτός που επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες. Ανευθυνότητα είναι να αναζητάς προστάτες» τόνισε.«Ο πόλεμος στην περιοχή πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου για να αγωνιστούμε για μία ομόσπονδη Κύπρο γιατί μόνο μια λύση στη βάση του ΟΗΕ, μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Αντιθέτως, η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, μόνο σε κινδύνους μπορεί να οδηγήσει» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «κόκκινη γραμμή είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που μπορεί να θέσουν τη χώρα σε άμεσο κίνδυνο». «Καλώ τον Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί εάν υπηρετεί τα συμφέροντα μας να δίνουμε λευκή επιταγή στον Τραμπ» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας ότι «εμείς αναβαθμίσαμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά δεν δώσαμε λευκές επιταγές όπως κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραχώρησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις επ’ αόριστο χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα για τη χώρα.Αναφερόμενος ο Σταύρος Παπασταύρου στα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να επικαλείται κάποιος, είναι αυτά της Eurostat, τα οποία κατέθεσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή και σύμφωνα με τα οποία, είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις τιμές: «Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα», διευκρίνισε ο Υπουργός., που συζητούνται ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επαναλαμβάνοντας ότι με τις συμφωνίες αυτές δεν εκχωρείται «κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα. Μας κάνει πιο ισχυρούς. Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης το να μπορέσει η Πατρίδα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας».