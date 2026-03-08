Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
Ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση του για το βιβλίο του Ιθάκη χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη « «γελωτοποιό του Βασιλιά Τραμπ» - «Ένας τέως εκλεγμένος πρωθυπουργός, σχολιάζει άκρως υποτιμητικά, με τοξικότητα, τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό» σχολίασε ο κ. Παπασταύρου
Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας, στις συμφωνίες για αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, αλλά και στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Mega.
Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από ένα παρατεταμένο πόλεμο, «ειδικά όταν εξελίσσεται με τέτοιο μη προβλέψιμο τρόπο», τονίζοντας ότι «γι' αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για μία χώρα να έχει δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα και αποτρεπτική δύναμη».
Ερωτηθείς για την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι, ειδικά για το φυσικό αέριο, οι ροές αυτή τη στιγμή είναι κανονικές, επισημαίνοντας ότι «έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, σε μια παρατεταμένη κρίση, αυτό που θα μας επηρεάσει δεν είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά η συνέπεια της παρατεταμένης κρίσης στις τιμές».
Επίσης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι σκέφτεται να διακόψει εντελώς τις ροές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι οι απειλές αυτές επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία.
Αναφερόμενος στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά, επανέλαβε ότι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει σε όλες τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει, ότι παίρνει εγκαίρως μέτρα που στηρίζουν τον Έλληνα πολίτη. Και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όπως στην περίπτωση του κορωνοϊού, έτσι και τώρα «θα αναζητηθούν λύσεις, ή θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις και πρωτοβουλίες που να έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «γελωτοποιό του βασιλιά» Τραμπ, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», το απόγευμα του Σαββάτου (7/3/26). Ενώ μίλησε και για «δυστοπία τις τελευταίες μέρες.
Από τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν, τις πολεμικές ιαχές και τις εικόνες φρίκης σε απευθείας μετάδοση μιας τρομακτικής πραγματικότητας. Η αγριότητα του πολέμου αγγίζει κι εμάς, Ελλάδα και Κύπρο».
«Είναι η είσοδος σε μία εποχή γενικευμένης αστάθειας. Κάθε βόμβα που πέφτει, κάθε πύραυλος απειλεί τις ζωές όλων μας, το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την ειρήνη. Ανοίγει ένα τρομακτικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας με αυτουργούς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τώρα, με τον Τραμπ γίνεται χωρίς προσχήματα. Ξαναείδαμε τέτοιες εικόνες. Το είδαμε να κορυφώνεται στη Γάζα» τόνισε.
«Πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός, δεν τολμούν να πουν μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανοίγουν την αγκαλιά τους για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά έκλεισαν τα σύνορα για τα 15 εκατομμύρια των Σύρων που ήρθαν εδώ για να σωθούν» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε για ακροδεξιούς, που υπάρχουν και στο υπουργικό συμβούλιο.
«Η επίθεση αυτή της ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι παράνομη. Παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου» τόνισε. «Δεν τολμά όμως να το ψελλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος. Αλλά μας είπε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα, περνάνε μέσα από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».
Παπασταύρου για Τσίπρα: «Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”»Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλήθηκε να σχολιάσει και τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα - κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» - σχετικά με τις τιμές ενέργειας της χώρας μας, αλλά και τους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε εναντίον του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ένας τέως εκλεγμένος πρωθυπουργός, σχολιάζει άκρως υποτιμητικά, με τοξικότητα, τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε στη ρητορική του “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικριτικός για τον Τραμπ. Μιλούσε για τραμπισμό ως βρισιά και κατηγορία εναντίον μου. Σήμερα εμφανίζεται ως γελωτοποιός του βασιλιά, εκλιπαρώντας για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά που τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του».
«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, όχι αυτοί. Ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη… Επικίνδυνα ανεύθυνος είναι αυτός που επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες. Ανευθυνότητα είναι να αναζητάς προστάτες» τόνισε.
«Ο πόλεμος στην περιοχή πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου για να αγωνιστούμε για μία ομόσπονδη Κύπρο γιατί μόνο μια λύση στη βάση του ΟΗΕ, μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Αντιθέτως, η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, μόνο σε κινδύνους μπορεί να οδηγήσει» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «κόκκινη γραμμή είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που μπορεί να θέσουν τη χώρα σε άμεσο κίνδυνο». «Καλώ τον Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί εάν υπηρετεί τα συμφέροντα μας να δίνουμε λευκή επιταγή στον Τραμπ» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας ότι «εμείς αναβαθμίσαμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά δεν δώσαμε λευκές επιταγές όπως κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».
Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραχώρησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις επ’ αόριστο χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα για τη χώρα.
Αναφερόμενος ο Σταύρος Παπασταύρου στα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, είπε ότι τα μόνα στοιχεία που μπορεί να επικαλείται κάποιος, είναι αυτά της Eurostat, τα οποία κατέθεσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή και σύμφωνα με τα οποία, είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις τιμές: «Είναι αυτό αρκετό; Όχι. Δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα», διευκρίνισε ο Υπουργός.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι 11% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Ακόμα κι αυτή όμως είναι μια παραπλανητική εικόνα, αν συνυπολογίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Τότε, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, θα δούμε ότι το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές στην Ελλάδα είναι 40% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα μεταξύ των 27 της Ε.Ε. Κι αυτό δεν είναι «επίτευγμα» μόνο του Πούτιν ή του Ζελένσκι. Είναι κυρίως κατόρθωμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ο οποίος έχει βαρύτατες ευθύνες για την παράδοση της ΔΕΗ στη συμμαχία των καρτέλ και την κερδοσκοπία. Για τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, καταστροφική τόσο για την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, όσο και για τη Δυτική Μακεδονία».
Τι είπε ο Σταύρος Παπασταύρου για την τιμή στο ρεύμα
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι 11% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Ακόμα κι αυτή όμως είναι μια παραπλανητική εικόνα, αν συνυπολογίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Τότε, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, θα δούμε ότι το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές στην Ελλάδα είναι 40% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα μεταξύ των 27 της Ε.Ε. Κι αυτό δεν είναι «επίτευγμα» μόνο του Πούτιν ή του Ζελένσκι. Είναι κυρίως κατόρθωμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ο οποίος έχει βαρύτατες ευθύνες για την παράδοση της ΔΕΗ στη συμμαχία των καρτέλ και την κερδοσκοπία. Για τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, καταστροφική τόσο για την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, όσο και για τη Δυτική Μακεδονία».
Παπασταύρου για συμβάσεις με τη ChevronΟ κ. Παπασταύρου μίλησε επίσης για τις συμβάσεις με τη Chevron, που συζητούνται ήδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επαναλαμβάνοντας ότι με τις συμφωνίες αυτές δεν εκχωρείται «κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα. Μας κάνει πιο ισχυρούς. Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης το να μπορέσει η Πατρίδα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας».
