Ανδρέας Φούρας: Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς
«Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει» γράφει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Στην αποκάλυψη ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους τρεις μήνες προχώρησε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Φούρας.
Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γιατροί διέγνωσαν αδενοκαρκίνωμα επί εδάφους νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο, μια εξέλιξη που, όπως αναφέρει, συνδέεται με τη μακροχρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση από την οποία έπασχε και η οποία τον είχε «προειδοποιήσει» για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Όπως γράφει, μάλιστα, στην ανάρτησή του, τον Απρίλιο πρόκειται να υποβληθεί σε «δύσκολο χειρουργείο» γράφοντας «ελπίζω πως θα αντέξω»
Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».
Η ανάρτηση του Ανδρέα Φούρα για τη μάχη με τον καρκίνο«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.
Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».
