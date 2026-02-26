Ανδρέας Φούρας: Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς

«Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει» γράφει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ