Το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένη μεθόδευση συγκάλυψης από την ΝΔ, ενισχύθηκαν τα στοιχεία κατά Βορίδη - Αυγενάκη
Από τα περιστατικά και τα στοιχεία προκύπτει ότι την περίοδο 2019–2024 συγκροτήθηκε και λειτούργησε οργανωμένος μηχανισμός παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών πόρων αναφέρει μεταξύ άλλων το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ
Ως “οργανωμένη μεθόδευση” συγκάλυψης χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρίπτοντας ευθύνες στην ΝΔ.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το πρισματικό κείμενο που συνέταξαν οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι “Από το σύνολο των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν τόσο από τη διαβιβασθείσα στη Βουλή ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και από τα αποδεικτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Εξεταστικής Επιτροπής, προκύπτουν σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις ότι κατά την περίοδο 2019–2024 συγκροτήθηκε και λειτούργησε οργανωμένος μηχανισμός παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών πόρων, οι οποίοι καταβάλλονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς τους Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους”.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου “Τα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν απλή διοικητική δυσλειτουργία ούτε «διαχρονική παθογένεια». Συγκροτούν ένα συνεκτικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων: κατανομές και πληρωμές χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, αποδυνάμωση των ελέγχων, παρεμβάσεις για αποδεσμεύσεις και στοχοποίηση όσων επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, τα ευρήματα της δικογραφίας και της αποδεικτικής διαδικασίας επιβάλλουν την αξιολόγηση του πλαισίου ευθυνών ιδίως ως προς πρόσωπα που είχαν θεσμική αρμοδιότητα εποπτείας και κατεύθυνσης του Οργανισμού” ενώ παράλληλα επαναφέρουν την ανάγκη προανακριτικής έρευνας για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη.
Δείτε ΕΔΩ όλο το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
