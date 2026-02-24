Το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένη μεθόδευση συγκάλυψης από την ΝΔ, ενισχύθηκαν τα στοιχεία κατά Βορίδη - Αυγενάκη

Από τα περιστατικά και τα στοιχεία προκύπτει ότι την περίοδο 2019–2024 συγκροτήθηκε και λειτούργησε οργανωμένος μηχανισμός παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών πόρων αναφέρει μεταξύ άλλων το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ