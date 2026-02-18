Πλεύρης για τον ακτιβιστή με τις ποντιακές ρίζες: Αν έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, δεν δικαιούται άσυλο
Ο υπουργός Μετανάστευσης εξήγησε στη Βουλή γιατί η Υπηρεσία Ασύλου απέρριψε σε πρώτο βαθμό τον φάκελο - «Περιγράφει ειδεχθείς πράξεις που είδε και αποτρόπαιες που συμμετείχε», είπε
Για πράξεις που συνδέονται με εγκλήματα πολέμου κατά των Κούρδων και εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς έκανε λόγο ο κ. Θάνος Πλεύρης αναφορικά με την υπόθεση της αίτησης ασύλου από τον τουρκικής υπηκοότητας και ποντιακής καταγωγής Γιάννη - Βασίλη Γιαϊλαλί.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι τα δεδομένα προέκυψαν από από τις αφηγήσεις του ίδιου του αιτούντα γεγονός που ανάγκασε την υπηρεσία ασύλου να απορρίψει σε πρώτο βαθμό τον σχετικό φάκελο.
Η σχετική απόφαση ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ποντιακές ενώσεις ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε στην βουλή επίκαιρη ερώτηση υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η απόρριψη του ασύλου προσβάλλει την μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Απαντώντας ο κ. Πλεύρης επικαλέστηκε την έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία αριθμεί 120 σελίδες επισημαίνοντας ότι «αν ο αιτών έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου ενεργοποιείται ρήτρα αποκλεισμού από την διεθνή προστασία σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης της Γενεύης».
«Το σκεπτικό της απόρριψης αφορά πράξεις τις οποίες κρίνει ο χειριστής του φακέλου ότι έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια που ο αιτών υπηρετούσε στις τουρκικές δυνάμεις και εθελοντικά στους κομάντο των Τούρκων, σε πράξεις που έλαβαν χώρα σε κουρδικά χωριά. Γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν συμφωνεί να δοθεί προστασία σε κάποιον που έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» είπε αρχικά ο υπουργός.
Αντιδρώντας δε στην τοποθέτηση του κ. Νατσιού ο οποίος υποστήριξε ότι οι καταγγελίες περί εγκλημάτων πολέμου εκπορεύονται από την Τουρκία και δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, ο κ. Πλεύρης επανήλθε ξεκαθαρίζοντας: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέεται με τις τουρκικές αρχές. Άλλωστε η Τουρκία δεν αποδέχεται εγκλήματα πολέμου κατά των Κούρδων. Αυτά που σας ανέφερα προέρχονται από απαντήσεις του ίδιου του αιτούντα για όσα είδε ή συμμετείχε και παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου. Το ότι κάποιος πριν ανακαλύψει την Ελλάδα και την μητέρα πατρίδα, υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας και εθελοντικά εντάχθηκε στα κομάντο της γείτονας και αφηγηματικά περιγράφει τι έγινε από τον ίδιο ή από άλλους στα Κουρδικά χωριά έχει ενδιαφέρον. Αφηγηματικά περιγράφει ειδεχθείς πράξεις που είδε και αποτρόπαιες που συμμετείχε».
Ο Υπουργός πρόσθεσε: «Αν συμμετέχει κάποιος στο να καούν τρία χωριά και το αποδέχεται, σε εκτοπισμό ανθρώπων, σε βασανισμό ανθρώπων σε συνθήκες κράτησης αιχμαλώτων τότε ο ελεγκτής ασύλου θα πρέπει να λάβει επαρκείς απαντήσεις. Αυτά ήταν ο λόγος και είναι αποκλειστικά στις δικές του έξι αφηγηματικές συνεντεύξεις. Αυτός ήταν ο λόγος που η ελέγκτρια έκρινε ότι αν έχουν διαπραχθεί αυτά δεν μπορεί να πάρει άσυλο»
Κλείνοντας είπε ότι ευελπιστεί πως στην προσφυγή που θα κάνει ο κ. Γιαϊλαλί θα δώσει επαρκείς διευκρινίσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα.
