Απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του ακτιβιστή με τις ποντιακές ρίζες Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί - Ενημέρωση για την υπόθεση ζήτησε ο Πλεύρης

Απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του Γιαϊλαλί λόγω κατηγοριών ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, τις οποίες αρνείται

Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί προχωρούν οι ελληνικές αρχές, που απέρριψαν για δεύτερη φορά την αίτησή του για διεθνή προστασία.



Σύμφωνα με το



προκειμένου, εφόσον το κρίνει, να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει εκ του νόμου. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν απελαύνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματός του, που τώρα έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό.





Παράλληλα το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:



1) Η Υπηρεσία Ασύλου που κρίνει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.



3) Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της άνω προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απευλαύνεται από τη χώρα.

4) Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο εναντίον της απόφασης του β΄ βαθμού.





Κλείσιμο Ιμπραήμ Γιαϊλαλί, ο ακτιβιστής έχει δηλώσει ότι ανακάλυψε ότι η οικογένειά του έχει ποντιακή, ελληνική καταγωγή. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Ελλάδα, όπου έχει βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, λαμβάνοντας το όνομα Ελευθέριος και επιλέγοντας το επώνυμο Παρχαρίδης.





Οι κατηγορίες και το ιστορικό

Σε βάρος του εκκρεμούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 13 υποθέσεις στην Τουρκία, που σχετίζονται με δημόσιες αναφορές στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κατηγορίες για «προσβολή» του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και ισχυρισμούς περί συμμετοχής στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).



Ο Γιαϊλαλί αρνείται ότι συμμετείχε σε εγκληματικές πράξεις και υποστηρίζει ότι οι διώξεις συνδέονται με τη δημόσια δράση του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων.



Σε παλαιότερες δηλώσεις του ανέφερε ότι υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό το 1994 και τραυματίστηκε σε συγκρούσεις στη νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Γιαϊλαλί έχει καταγγείλει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας που τον υπέβαλαν σε ανακρίσεις, ψυχολογική πίεση και βασανιστήρια και αντιμετώπισε πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες, ενώ φυλακίστηκε. Αν και τελικά αθωώθηκε, οι δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν έως το 2001.



Το 2019 εγκατέλειψε την Τουρκία, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέας σύλληψης με κατηγορίες περί «διεθνούς κατασκοπείας», και κατέφυγε στην Ελλάδα. Παράλληλα, πρόσωπα που στηρίζουν τον Γιαϊλαλί έχουν αναφερθεί σε έγγραφα και εξετάσεις DNA που φέρονται να συνδέουν την οικογένειά του με ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου.



«Μάθαμε ότι ο πατέρας του παππού μου λεγόταν Κονσταντίν. Το χωριό τους βρίσκεται στη Μπάφρα. Τα κρατικά αρχεία αναφέρουν επίσης ότι το κράτος επιτέθηκε και σκότωσε τον ελληνικό πληθυσμό εκεί. Ο Κωνσταντίνος δολοφονήθηκε και ο παππούς μου, που τότε ήταν τριών ετών, δόθηκε σε τουρκική οικογένεια αντί να μεταφερθεί σε ελληνικό ορφανοτροφείο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Siyasi Haber.





Πλέον, μετά και την απόρριψη του ασύλου, ο ακτιβιστής αναμένεται ότι θα προβεί νέες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας προσφυγή.

