ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Σαμαράς: Η απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντώνης Σαμαράς Άννα Μπενάκη Ψαρούδα

Σαμαράς: Η απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί

Το δικό του μήνυμα για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη δημοσιοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός

Σαμαράς: Η απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με μήνυμά του, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

« Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης