Σαμαράς: Η απώλεια της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί
Το δικό του μήνυμα για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη δημοσιοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός
Με μήνυμά του, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
« Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός.
