Δένδιας από Θράκη: Το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των ΕΔ, προστατεύουμε τους μουσουλμάνους της περιοχής

Καταρχήν, χάρηκα πολύ που είδα εδώ τον παλιό μου φίλο και συναγωνιστή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε ακόμη και σήμερα.Όπως επίσης είχα την ευκαιρία να δω το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που φτιάχνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα απόκτημα για την Ελλάδα. Ένα απόκτημα για τη Θράκη. Και να διαγνώσω το υψηλότατο φρόνημα των κατοίκων της περιοχής.Η Θράκη για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Το ξαναείπα.Επίσης εδώ αποδεικνύουμε την πολυπολιτισμικότητα μας, τη δυνατότητα μας να συμβιώνουμε με το μουσουλμανικό στοιχείο, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας ένα εκπληκτικό επίπεδο ζωής. Ένα εξαιρετικό επίπεδο ζωής.Γιατί θα ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το επίπεδο ζωής που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατοίκους της. Ένα πλαίσιο πλήρους προστασίας τρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής του νόμου, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον».Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Στη συνάντηση αυτή όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις παρέστη επίσης ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.Ακολούθως, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν για την αύξηση του αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η οποία αναδείχθηκε περαιτέρω με την αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.Επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ροδόπης με τους οποίους συζήτησε τις μεγάλες αλλαγές των θεσμών της εφεδρείας με την μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030».Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) για την παροχή τεχνογνωσίας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε επίσης τον χώρο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος. Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από το μέλος του ΔΣ του ΙΣΝ πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο.Μετά το πέρας της επίσκεψης του στο εργοτάξιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ο Υπουργούς Εθνικής Άμυνας ανέφερε:«Θέλω να σας πω κατ’ αρχάς ότι είναι εντυπωσιακός ο σχεδιασμός του νέου νοσοκομείου.Εδώ ο Renzo Piano τολμώ να πω ότι έχει κάνει ένα αριστούργημα και μάλιστα σε συνδυασμό με το δάσος το οποίο θα δημιουργηθεί γύρω από το νοσοκομείο, θα είναι ίσως μοναδικό αριστούργημα αρχιτεκτονικής.Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι ότι θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας υψηλοτάτου επιπέδου στην κοινωνία της Κομοτηνής, της Θράκης, αλλά και τολμώ να πω και στην ευρύτερη βαλκανική γειτονιά μας. Μια τεράστια δυνατότητα που βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τις θερμές ευχαριστίες συνολικά, της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο της Κυβέρνησης, στο Ίδρυμα Νιάρχου, στον Πρόεδρο Ανδρέα Δρακόπουλο και να ευχηθώ να είμαστε όλοι εδώ στα εγκαίνια αυτού του νοσοκομείου, μαζί με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, αλλά και εις ανώτερα, δηλαδή να μας φτιάξουν και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα».