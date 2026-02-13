Νάντια σε Ανδρουλάκη: Τράβηξε πίσω τον αλγόριθμο
Τι είπε για τον εμφύλιο μεταξύ των δύο ΠΑΣΚΕ και τον Παναγόπουλο
Στο Νίκο Ανδρουλάκη χρεώνει, χωρίς περιστροφές, τη «χαμένη ψυχική ενότητα» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία μιλώντας νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησε από τον αρχηγό του κόμματος να πάρει πίσω τον «αλγόριθμο» για την εκλογή Συνέδρων.
«Δεν μπορεί να μιλάμε για διεύρυνση αν πρώτα δεν βρούμε τη χαμένη εσωτερική μας ενότητα. Να είμαστε ειλικρινείς. Την χαμένη ψυχική μας ενότητα. Που αυτή τη στιγμή έχει διαρραγεί. Είναι ευθύνη όλων μας. Μα πιο πολύ είναι ευθύνη δική σου, ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε για τον αλγόριθμο: «Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση. Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου».
Στη συνέχεια η κυρία Γιαννακοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της για «τα φαινόμενα που επισκιάζουν την πορεία προς το Συνέδριο» και εστίασε στην υπόθεση Παναγόπουλου υπογραμμίζοντας ότι: Είναι η υπόθεση Παναγόπουλου και οι εξελίξεις στην ΠΑΣΚΕ που δημιουργούν κλίμα εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε στελέχη μας σε ένα από τους πιο νευραλγικούς χώρους όπως αυτόν του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν γίνεται καθόλου κατανοητή η θέση ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο, όταν πρωταγωνιστής στη διερεύνηση για υπεξαίρεση είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα και εγώ πήρα θέση δημόσια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί κιόλας από την θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο διαρκεί η διερεύνηση όλων όσων ελέγχονται. Από αυτά όμως μέχρι τον εμφύλιο υπάρχει μεγάλη απόσταση, πολύ περισσότερο όταν – όπως μαθαίνω – αυτός άτυπα έχει ξεκινήσει καιρό πριν τις καταγγελίες.
