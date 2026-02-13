Εσύ παράγεις εσωστρέφεια, πρέπει να μας σέβεσαι, λέει ο Δούκας και απαντά στον Ανδρουλάκη
Εσύ παράγεις εσωστρέφεια, πρέπει να μας σέβεσαι, λέει ο Δούκας και απαντά στον Ανδρουλάκη
«Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά από τις εσωκομματικές εκλογές» λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χάρης Δούκας απαντώντας στα «πυρά» Ανδρουλάκη και ζητώντας από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να σέβεται και εκείνος τα όργανα του κόμματος.
Μιλώντας πριν από λίγο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε στο Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια» και συνέχισε τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να πούμε ένα «όχι» στη στασιμότητα».
Ο κ. Δούκας επέμεινε ότι αυτό που προτείνει η ηγεσία για την εκλογή Συνέδρων είναι ένας αλγόριθμος που αγνοεί το μητρώο μελών του κόμματος. Ζήτησε διάλογο και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και δίνοντας απάντηση στην αιχμή Ανδρουλάκη ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» υπογράμμισε: «Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά από τις εσωκομματικές εκλογές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις».
Βασικά σημεία της τοποθέτησης Δούκα είναι επίσης τα εξής:
«Σύνεδροι: Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και να μα λες ότι για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη;
Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο.
Όχι στην εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στη στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για τη ΝΙΚΗ.»
«Όταν συνεδριάζουν τα Όργανα, θα τα σέβεστε»
Νωρίτερα, σφοδρή επίθεση σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τη φράση «πρέπει να καταλάβετε κάποιοι ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθώντας να απαντήσει στα προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο την ακούνητη βελόνα και το «μοντέλο» οργάνωσης του Συνεδρίου. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
Μιλώντας πριν από λίγο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε στο Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια» και συνέχισε τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να πούμε ένα «όχι» στη στασιμότητα».
Ο κ. Δούκας επέμεινε ότι αυτό που προτείνει η ηγεσία για την εκλογή Συνέδρων είναι ένας αλγόριθμος που αγνοεί το μητρώο μελών του κόμματος. Ζήτησε διάλογο και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και δίνοντας απάντηση στην αιχμή Ανδρουλάκη ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» υπογράμμισε: «Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά από τις εσωκομματικές εκλογές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις».
Βασικά σημεία της τοποθέτησης Δούκα είναι επίσης τα εξής:
«Σύνεδροι: Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και να μα λες ότι για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη;
Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο.
Όχι στην εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στη στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για τη ΝΙΚΗ.»
«Όταν συνεδριάζουν τα Όργανα, θα τα σέβεστε»
Νωρίτερα, σφοδρή επίθεση σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τη φράση «πρέπει να καταλάβετε κάποιοι ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει» εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθώντας να απαντήσει στα προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο την ακούνητη βελόνα και το «μοντέλο» οργάνωσης του Συνεδρίου. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα