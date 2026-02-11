«Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»: Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά το διπλό χειρουργείο
Η Μαρέβα Μητσοτάκη, θέλησε μέσα από Instagram Story να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου και όσους της ευχήθηκαν
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ ευχαρίστησε η Μαρέβα Μητσοτάκη, στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση που έκανε στα χέρια.
Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.
Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (9/2).
Η Μαρέβα Μητσοτάκη, θέλησε μέσα από Instagram Story να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου και όσους της ευχήθηκαν.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε.
