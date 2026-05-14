Τασούλας από Έβρο: Η Ελλάδα δεν πτοείται από προκλήσεις ή απειλές που αγνοούν την ιστορία και το διεθνές δίκαιο

Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Επιτηρητικό Φυλάκιο , ο διοικητής της 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Σωτήρης Τσιατσιάνης και τον ενημέρωσε ο διοικητής του 536ου Μηχανοκίνητου Τάγματος, αντισυνταγματάρχης Αλέξανδρος Λιόντος.Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και ο διοικητής της XII Μεραρχίας, υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος.Στο σύνορο Ελλάδας- Τουρκίας πάνω στη ΓέφυραΣτη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας και τους αξιωματικούς του Στρατού, περπάτησε στη Γέφυρα Κήπων κι έφτασε στο σύνορο Ελλάδας- Τουρκίας. Εκεί χαιρέτισε τους τελευταίους φρουρούς της Ελλάδας, συνομίλησε μαζί τους και τους ρώτησε για τη θητεία τους.